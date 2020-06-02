前董事長上月墮崖亡　張家界旅遊集團現董事長王愛民違紀違法被查

在深圳上市的湖南張家界旅遊集團股份有限公司（張旅集團），其前董事長戴名清5月1日墮亡。據內地媒體消息，在戴名清墮亡一個月後，現任董事長王愛民涉嫌嚴重違紀違法被查。

張家界旅遊集團股份有限公司發佈公吿稱，現任公司董事、張家界市武陵源旅遊產業發展有限公司黨委副書記、董事長、總經理王愛民涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。

湖南張家界旅遊集團股份有限公司前董事長戴名清此前墮亡。（網絡圖片）

公司還表示，於2020年5月31日收到王愛民的書面辭職報吿，王愛民未持有公司股份。

資料顯示，王愛民現年51歲，從2016年12月開始擔任公司非獨立董事。此前，王愛民曾先後在武陵源區旅遊局等地任職。

王愛民是張家界市武陵源旅遊產業發展有限公司法定代表人，該公司成立於2001年5月，註冊資本3.9億元人民幣，主營業務為武陵源風景區門票銷售及旅遊相關產業服務。

王愛民曾經率團赴印度推廣旅遊。（湘財plus）

值得注意的是，5月2日凌晨，現年53歲的張家界原董事長戴名清去世。在去世的三天前，即4月29日，戴名清剛剛遞交辭呈，不再擔任張家界董事長，調任張家界市廣播電視大學黨委副書記、校長。

據官方通報，戴名清在張家界市永定區官黎坪辦事處邢大公路高架橋墜落，據公安機關初步判斷系生前高墜死亡，暫無證據證實他殺，目前墜亡原因正在進一步調查當中。

在2018年6月進入張家界擔任公司黨委副書記之前，戴名清曾出任張家界市信訪局副局長、張家界市物價局黨組副書記、副局長和張家界市公共資源交易中心黨組書記等。