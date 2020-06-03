星島：中國「國保」將更名「政治安全保衛局」

據《星島日報》報導，公安部實行機構改革，被稱為「國保」的公安部國內安全保衛局可能將成為歷史名詞。公安部國內安全保衛局或將改名為政治安全保衛局，以配合最新形勢，對外稱一局。

上世紀三十年代，中共在蘇區（紅軍控制區）仿效蘇聯國家政治保衛局的模式創建國家政治保衛局，從事肅反保衛工作，此機構撤銷後，中共又成立中共中央社會部，中華人民共和國成立後，相關工作移交公安部。1957年，公安部調整部分組織機構，將敵特偵察與國特偵察合併為政治保衛警種（簡稱政保），公安部設公安部政治保衛局（一局），至1980年代，反間諜偵察工作移交給新成立的國家安全部，而政治保衛局也幾經改名，最終在1998年命名為國內安全保衛（國保）。

已經落馬的公安部原副部長孫力軍，也曾任一局局長。2019年年初，原北京市國安辦常務副主任陳思源接替孫力軍出掌公安部一局。

近年公安部部長趙克志多次強調，要始終把維護政治安全放在首位，深入開展反滲透反顛覆反分裂鬥爭。公安部部長助理、一局局長陳思源強調，要鍛造一支過硬「政保鐵軍」。

2019年5月，中國公安工作會議在北京召開，這也是公安部內設機構改革之後舉行的會議。陳思源以一局局長的身份講話，多次強調「政保」。

國內安全保衛局已改名為政治安全保衛局，一些地方國保部門也改名。內蒙古奈曼旗公安局官網報道，2019年2月1日，奈曼旗公安局舉行全區旗縣級公安機關首個「政治安全保衛局」揭牌儀式。

江蘇省淮安市微信公眾號披露，5月22日，江蘇省公安廳政保總隊副總隊長王建明一行到慈雲禪寺檢查指導安全工作。這顯示省一級的「國保總隊」已經改名為「政保總隊」。