美媒指中國變壓器遭聯邦官員沒收　中企否認：已經完成全額交付

據美《華爾街日報》5月27日報道，2019年夏天，一台重量超過227噸的中國產電力變壓器經船運抵達休斯敦港口後被聯邦官員「沒收」，然後在聯邦力量的護送下，被運往了新墨西哥州的桑迪亞國家實驗室。 對此，該變壓器生產商、江蘇華鵬變壓器有限公司方面表示，變壓器沒有質量問題，也「不是沒收」，而是已經完成全額交付。

美國桑迪亞國家實驗室。（美國能源部網站）

有了解情況的人士稱，聯邦官員之所以沒收變壓器，可能是因為懷疑上面的電子器件被秘密添加了惡意功能。

對此，上述電壓器的生產商、中國江蘇華鵬變壓器有限公司駐美國代表吉姆·蔡（Jim Cai）表示，過去20年，公司向全球銷售了超過7,000台電力變壓器。其中，過去10年間向美國和加拿大的公用事業公司出售了超過100台大型設備。

而此次交易的設備本該運往美國西部地區電力管理局（WAPA）所有的奧爾特變電站。WAPA是一家聯邦所有的公用事業機構，負責向美國西部和中部15個州的數十家公用事業公司提供電力，也是美國最大的公用事業機構之一。

美國Bayonne Energy項目SFP10-610000/345電力變壓器。（江蘇華鵬官網）

吉姆·蔡還表示，他想不出那些機構覺得自己能找出什麼問題，因為這台變壓器是按照WAPA的規格定製的。

江蘇華鵬方面還表示，「並不是沒收，公司已經完成全額交付。」

與此同時，《華爾街日報》報道還指，除了江蘇華鵬外，桑迪亞國家實驗室、美國能源部和採購變壓器的公用事業公司都拒絕置評。