地攤經濟｜內地城管打電話邀擺攤　小販不敢置信：哪有這麼好的事

國務院總理李克強日前在山東煙台市考察時，指「地攤經濟」、「小店經濟」是中國就業崗位的重要來源，形客是「中國的生機」。一時之間內地多個城市都政策鬆綁「地攤經濟」，往日驅趕攤販的城管，竟紛紛轉為支持擺攤。 日前，江西九江瑞昌市城管隊員向當地不少小商販撥打電話，主動動員他們到指定地點擺攤經營。不少攤販主接到電話後非常驚訝，直呼「還有這麼好的事啊，我要叫上其他人也來擺」，還有人表示難以置信，稱要到現場確認一下。

▼ 城管邀擺攤 小販不敢置信連發6問（按圖放大）

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內媒發布的影片顯示，一名城管副中隊長主動打電話向攤販邀約，攤販不敢相信，一口氣問了6個問題，而副中隊長也耐心解惑，強調說法屬實，只要在指定地點擺攤，不需要收租金，商販則表示要到現場看看，「還有這麼好的事啊，我要叫上其他人也來擺」。

當地城管設置了固定的擺攤區域。（影片截圖）

對此，瑞昌市宣傳部回應，的確是城管隊員自發邀請攤販，而針對網傳城管隊員要完成每人邀請3個攤販的目標，經核實不存在該情況。目前，該市正在全市範圍推行有序規範佔道經營工作，「此次城管隊員自發邀請攤販擺攤，也體現了為民服務」。

城管和小販這對曾經的「宿敵」，如今竟也「握手言和」，事件引起不少網民熱議，紛紛表示「活這麼大都沒見過」：

－只要規範、衛生，挺好。希望一直這樣，煙火氣的城市很好。 －現在經濟不好了，允許擺地攤也是一種變通。 －其實整潔，衛生一點，我覺得很方便！ －會不會有人因為爭地方而打架😂 －當初是你要分開，分開就分開，現在又要用真愛把我哄回來。

▼ 疫情露曙光 夜市文化重新席捲成都

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早前5月27日，中央文明辦明確指出，在今年全國文明城市測評指標中，不將佔道經營、馬路市場、流動商販列為文明城市測評考核內容，換言之，中央向各地鬆綁「地攤經濟」提供了支持。翌日，四川成都出台機制， 明確規定佔道經營的時間、範圍等細節，讓馬路經濟有序進行。此外，浙江、江西、江蘇等地都有序開放了「地攤經濟」、「馬路經濟」，人們已經可以隨時在熟悉的街頭購物，在夜市購買小食。

（綜合報道）