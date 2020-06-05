中國外交部發言人耿爽卸任　環時稱將赴中國常駐聯合國代表團任職

中國外交部發言人耿爽在周五（5日）的例行記者會上宣布，當天是其任內最後一場的記者會，並且不再擔任外交部新聞司副司長一職。據官方傳媒《環球時報》透露，耿爽卸任後，或將前往中國常駐聯合國代表團工作。

據介紹，耿爽是外交部第30任發言人，自2016年9月26日亮相以來，至今共主持近400場記者會。耿爽從事外交工作20多年，曾在外交部國際司、國際經濟司以及中國常駐聯合國代表團工作，亦曾擔任過中國駐美國大使館新聞參贊兼發言人。

耿爽在今天的記者會上表示，「作為一名中國外交官，無論走到哪裡，我都會繼續地講好中國故事，傳遞中國聲音，為促進中國與世界的相互了解，增進中國人民與世界人民的友好情誼，做出自己的努力與貢獻。」

陸慷卸任後平調至北美大洋洲司出任司長。（資料圖片）

耿爽的去向官方尚未有公布，據官方傳媒《環球時報》透露，耿爽卸任後，或將前往中國常駐聯合國代表團工作，恰好是1999年耿爽第一次被外派的地方。

值得一提是，耿爽之前的前外交部發言人、前新聞司司長陸慷平調至外交部北美大洋洲司出任司長，再上一任的發言人洪磊，卸任後赴美國出任中國駐芝加哥總領事館總領事，及至2018年9月返回外交部，先後任禮賓司副司長、司長。與洪磊的情況類似，朱邦造、孫玉璽、章啟月、劉為民等前任外交部發言人，都有卸任後赴外國擔任大使或參贊的經歷。

（綜合報道）