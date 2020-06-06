CNN：3名中國公民拍攝美軍基地被判刑

據美國有線電視新聞網（CNN）5日消息，當地時間4日，3名中國公民因進入美國佛羅里達州基韋斯特的海軍航空基地禁區拍照被判入獄。

美國佛羅里達州南區檢察官辦公室表示，27歲的中國公民廖柳友（音譯，Liao Lyuyou）承認去年12月非法進入基韋斯特的海軍航空基地禁區拍照和錄像，被判處12個月監禁。

報導稱，去年12月26日，廖因進入基韋斯特的海軍航空基地禁區，並在敏感軍事設施附近的一幢大樓和其他政府大樓拍照而被捕。法庭文件顯示，他曾被口頭警告不要這麼做，但還是這麼做了。

此外，在另一起案件中，25歲的中國公民張杰倫（音譯，Jielun Zhang）和24歲的王雨浩（音譯，Yuhao Wang）分別被判處12個月和9個月監禁。兩人都承認非法進入同一海軍航空基地禁區。美國佛羅里達州南區檢察官辦公室稱，他們還拍了照。

刑事起訴書稱，（今年）1月4日，張和王乘坐一輛藍色現代汽車，接近位於基韋斯特的海軍海軍航空基地一處警衛站。當時他們無法提供軍事身份證明，一名海軍安全官員要求其離開。起訴書稱，兩人均未聽從指示，而是在該設施待了約30分鐘。有官員在獲得檢查其手機和相機許可后，看到他們拍攝了該基地部分建築。

就一名27歲中國男子去年12月26日因進入基韋斯特的海軍航空基地並用手機拍照而遭到逮捕一事，外交部發言人耿爽當時回應稱，要求美方依法、公正調查，妥善處理此案，切實保障涉事中國公民正當權益。他提醒海外中國公民加強遵紀守法和自我保護意識，不要在軍事禁區或其他敏感區域逗留或拍照，嚴格按照有關提示和標識行事。

耿爽說，中國政府高度重視維護海外中國公民的安全與合法權益，一貫要求海外中國公民遵守當地法律法規，不從事任何形式的違法活動。