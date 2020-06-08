海南自貿港是否取代香港？　發改委副主任：兩者產業互補大於競爭

中共總書記、國家主席習近平日前對海南自由貿易港發出指示後，外界一直猜測將對香港造成競爭和壓力。 6月8日上午，國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，介紹《海南自由貿易港建設總體方案》。發改委副主任林念修否認海南自貿港會取代香港，他認為海南自貿港與香港產業互補大於競爭。

對於海南自貿區的建設，習近平曾多次作出指示。（新華社）

林念修表示，海南自貿港將探索形成具有國際競爭力的開放制度體系，同時更要充分發揮海南自然資源豐富，地理位置獨特，以及超大規模國際市場和土地經濟這樣一些特優勢，重點突出貿易和投資自由，聚焦發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業，加快培育具有海南特色的實體經濟。

林念修指出，從這個意義來講，海南自由貿易港與香港的地位不同，重點發展產業也不同，應該說互補大於競爭，不會對香港造成衝擊。

圖為海南三亞崖州灣科技城南山港。（新華社）

林念修還透露，海南自貿港建設明確了兩個階段的重要任務，第一個階段劃定在2025年前，將圍繞貿易投資自由化便利化，適時啟動全島封關運作。第二個階段明確在2035年前，將進一步優化完善開放政策和相關制度安排，全面實現貿易自由便利、投資自由便利、跨境資金流動自由便利、人員進出自由便利、運輸來往自由便利和數據安全有序流動等6方面的自由便利制度。