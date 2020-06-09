四川人大副主席侯曉春卸任後「消失」8個月　官指其嚴重違紀被查

四川省人大常委會原副主任侯曉春2019年9月卸任後「消失」了近8個月。 近日，四川廣安市人大首次披露其情況，指他嚴重違紀違法被查。

5月16日，四川廣安市人大常委會主任余儀在廣安市第五屆人大會議上作了工作報吿。該報吿提到了「深入開展廉政警示教育，堅決徹底肅清周永康流毒影響，紮實開展蒲波、彭宇行、侯曉春嚴重違紀違法案『以案促改』工作」。

四川省人大常委會原副主任侯曉春。（網絡圖片）

此外，四川成都、遂寧、內江等地也通過官方渠道披露了各自開展蒲波、彭宇行、侯曉春等嚴重違紀違法案「以案促改」工作的情況。

據了解，蒲波是原貴州副省長，彭宇是原四川副省長。

事實上，四川省委第二巡視組2019年12月25日在向廣安市反饋巡視情況時，已透露了侯曉春嚴重違紀違法的消息。

據《廣安日報》當時報道，根據四川省委統一部署，2019年8月21日至11月15日，省委第二巡視組對廣安市開展了巡視。12月25日，省委第二巡視組向廣安市反饋巡視情況。

資料顯示，侯曉春，1960年7月生，四川營山人。2003年11月，侯曉春出任遂寧市委常委、市總工會主席，隨後兼任市委秘書長、常務副市長等職。2008年5月，侯曉春履新廣安市委副書記，並於次月任市長。在擔任市長一職5年後，侯曉春於2013年2月出任廣安市委書記。2018年1月，侯曉春當選四川省人大常委會副主任，並繼續兼任廣安市委書記至2018年7月。2019年9月，時年59歲的侯曉春在當選四川省人大常委會副主任僅一年九個月之後便辭去職務，其省人大代表資格也宣吿終止。