【反貪反腐】蘭州官場震盪　市人大政協系統一個月內4人落馬受查

全國兩會結束後，甘肅省會蘭州官場連日來頗不平靜，僅一個月內就有人大、政協系統4名官員落馬。 5月初，蘭州市人大常委會副主任胥波被查，一周後，政協蘭州市委員會副主席黨組副書記嚴志堅亦落馬。不滿一個月，6月3日，蘭州市人大常委會原副主任席飛躍和政協蘭州市委員會原副主席李彥龍兩人同天被查。

5月6日，甘肅紀檢監察網發佈消息稱，蘭州市人大常委會副主任胥波，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受甘肅省紀委監委紀律審查和監察調查。

胥波曾在蘭州市政府辦公廳工作，其間外放皋蘭縣縣長，榆中縣委書記。兩縣均隸屬於蘭州市。他歷任蘭州新區工作委員會副書記、紀工委書記，蘭州市副市長，蘭州市委常委、常務副市長。2018年10月，胥波成為蘭州市人大常委會副主任候選人，2019年2月正式就任。

值得關注的是，在胥波被查僅僅一周後，與其共事多年、且同一時期擔任過副市長的嚴志堅落馬。嚴志堅曾在蘭州市委辦公廳，蘭州市人大常委會辦公廳，蘭州市政府三大系統工作過。歷任蘭州市安寧區委書記，蘭州經濟技術開發區工作委員會書記，蘭州市副市長等職。2016年嚴志堅成為蘭州市政協副主席、黨組副書記，至今被查。

在上述兩人被查不到一個月的時間，6月3日，甘肅紀檢監察網再次發佈重磅消息，宣布蘭州市人大常委會原副主任席飛躍以及政協蘭州市委員會原副主席李彥龍被查，原因均為涉嫌嚴重違紀違法。

資料顯示，席飛躍與李彥龍，兩人均出生於1959年，被查時，分別已退休約一年半和半年時間。嚴志堅和胥波則是任上被查，均為57歲。這四人均為甘肅本土幹部，不同程度存在着工作交集。

李彥龍在蘭州市政府歷練多年，官至副秘書長，之後外放蘭州市永登縣任縣委書記，2016年12月出任蘭州市政協副主席，因此與嚴志堅共事多年。

席飛躍早年是長慶油田的一名運輸工，當過文書。31歲時進入甘肅省人大常委會研究室工作，有過國企任職經歷。歷任白銀市白銀區區長，蘭州市安寧區區長，區委書記等職。2015年任蘭州市人大常委會副主任，2018年11月退休。

對當地官場有一定了解的人士稱，他們之所以被查可能是與「蘭州高新區和經濟技術開發區有關」。

李彥龍擔任過蘭州高新技術產業開發區黨工委書記。嚴志堅曾為蘭州經濟技術開發區工作委員會書記、管委會主任，其在擔任蘭州市政協副主席期間，還曾兼任蘭州國際港務區工作委員會書記和蘭州國際港務區管理委員會主任。

事實上在他們被查前，甘肅省人大、政協系統，以及蘭州地方官員已有多人被查。胥波等4人被查也被認為當前蘭州官場震盪的延續。