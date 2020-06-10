陝西省原副省長陳國強受賄案一審開庭　被控受賄3566萬

6月10日，天津市第一中級人民法院一審公開開庭審理了陝西省人民政府原副省長陳國強受賄一案。陳國強被控受賄3566萬餘元人民幣。

天津市人民檢察院第一分院指控：2006年至2018年，被吿人陳國強利用擔任陝西省勞動和社會保障廳副廳長，陝西省人民政府副秘書長、秘書長、副省長等職務上的便利，或利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位和個人在項目承攬、融資貸款、職務晉升、職工錄用等事項上謀取利益，直接或通過其親屬非法收受財物折合人民幣共計3,566萬餘元。

在趙正永被宣布落馬後，時任陝西副省長的陳國強被帶走協助調查。（微博@陝西發佈）

中紀委早前在對陳國強的通報中稱：喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，為謀求個人職務晉升大搞政治攀附和人身依附，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，多次接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排；違規干預插手幹部人事工作，不按規定報吿個人有關事項；貪慾膨脹，收受禮品、禮金，甘於被「圍獵」，將公權力作為謀取私利的工具，在企業經營、幹部職務調整等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受鉅額財物。

陳國強出生於1962年5月，安徽宿州人，歷任陝西省人社廳副廳長、省政府秘書長等職，2018年1月升副省長，去年3月被免職。為謀求個人職務晉升，陳國強大搞政治攀附和人身依附，2020年1月與陝西原省委書記趙正永同時被雙開。

在陳國強案開庭前一個月，趙正永同樣在天津一中院受審，並當庭表示認罪悔罪。