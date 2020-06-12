【美國示威】胡錫進批美資本主義無情：天安門廣場上的美國夢已死

美國新冠肺炎疫情及美國騷亂引發中國輿論關注，其中官媒《環球時報》總編輯胡錫進就此接連批評美國。11日他發文稱，「天安門廣場上的美國夢死了」。

胡錫進於6月11日在Twitter 上發文指，「新冠肺炎疫情已致美國死亡人數超200萬，我想說我真的沒想到美國資本主義如此無情。我們這一代在天安門廣場上崇拜美國的夢已經死了。」

胡錫進曾參加過六四事件，胡錫進曾稱，自己當時曾在天安門廣場上對美式民主有期待。

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他此前接受美國《紐約時報》採訪時稱，「當時我也是廣場上的其中一個學生，每天都在聽《美國之音》。每當美國的領導人說出一些說話時，我也感到充滿興奮....大家就是那種情緒的流動，我覺得充滿了希望——我們有可能變成『向美國那樣』的民主國家」。

2019年12月7日，胡錫進在年終演講時還自稱崇美。他說「總有人說，老胡你骨子裏就很反美，其實真不是這麼回事。老胡1978年上大學，雖然學的是俄語，但我們那一代大學生對美國充滿了美好的想象，我本人就挺崇美的。你說，我這麼喜歡美國的一個人，能是骨子裏反美的嗎?」

不過，他2019年特別提到六四經歷時卻稱，當年是被「民主派知識分子」誤導，種種想法「衝動而幼稚」。外界指，胡錫進此番表態是想表明，西方民主不見得是和中國國情相符的。

對於六四事件，胡錫進在2020年六四31周年之際亦曾表態，他轉發台灣總統蔡英文稱「不必隱匿歷史」的推文指，「1989年，大陸的GDP略高於台灣，是台灣的兩倍，但今天已是23倍，您會因為這種變化而感到沮喪和絕望嗎？」

6月4日，胡錫進還發文稱，2020年發生了疫情和美國示威，是中國人認識美國有總結意義的一年，中國民間對西方體制的膜拜徹底坍塌，中國逐漸形成真實、強大的社會共識，支持不走老路、也不走邪路的國家政治信念。

而此前，6月2日，胡錫進質疑美國人權，反問「美國用來教訓別國的『人權』在哪裏？對生命的珍惜在哪裏？」6月3日，胡錫進還呼籲反對種族歧視。他在Twitter發文寫道：「消滅種族歧視。像熊貓一樣。我是黑的，也是白的，還來自亞洲。」