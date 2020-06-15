蔡奇宣布北京進入非常時期 豐台副區長被免職[圖]

北京再次爆發新冠肺炎，北京時間6月14日，北京市委常委會召開會議，因防控疫情不力，會議對北京市豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華、新發地農產品批發市場總經理張月琳免職。

綜合媒體6月15日消息，該次會議對豐台區有關人員在新冠肺炎疫情防控工作中失職失責問題初步調查和處理。北京市委書記蔡奇主持召開。

據悉，中國的政治中心北京連續近兩個月無新增確診病例後，近日突然出現多例本土新增確診。

北京時間6月11日，北京出現新增本土病例，隨後連續幾天出現新增。截至14日下午，又新增8例確診病例，總計11日以來共新增51例。

據官方資料顯示，北京新增病例大多與北京豐台區新發地批發市場有關，遼寧省6月13日新增的2例確診病例，均系北京市6月12日確診病例密切接觸者。

6月12日晚，北京新發地批發市場董事長張玉璽接受表示，相關部門抽檢時從切割進口三文魚的案板中檢測到了新冠病毒，而該產品的貨源來自位於北京豐台區的京深海鮮市場。目前，該市場已經封閉，大批商戶撤離。

此外，被稱為北京「菜籃子」與「果盤子」的新發地市場蔬菜、水果大廳6月13日將照常營業。新發地市場的牛羊肉、豬肉、蔬菜、水果及其相關設施等抽檢中暫未發現新冠病毒。

6月12日晚，北京市委、市政府已約談豐台區委、區政府主要負責人，要求向新發地批發市場派駐工作組。

北京市委書記蔡奇13日主持疫情防控會議時指出，「北京已進入非常時期」。

北京豐台區區長初軍威6月13日表示，豐台區已對新發地市場及周邊11個小區採取封閉管理措施，市場周邊3所小學、6所幼兒園已返校的班級立即停課。

與此同時，6月13日，北京豐台區啟動戰時機制，成立現場指揮部，並對新發地市場及周邊小區採取封閉管理措施。

新發地批發市場封場休市，進行全面消毒，周邊居民社區等場所實施封閉式管理，「勿出不進」。新發地社區直營店以及其他相關聯的小區、飯店、食堂等場所，都要展開人員、環境、食品等檢測。

至於北京此次病毒的來源，北京市疾控中心研究員楊鵬表示，透過全基因組測序發現，病毒是「從歐洲方向來的」，初步判定與輸入性有關，但病毒到底怎麼來的還無法確定。有可能是污染的海產品或肉類，或是進入市場的人透過分泌物進行傳播。

中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光也表示，中國國家衛健委和疾控中心專家已經分離出北京此次病毒的基因。基因測序的初步結果顯示，病毒株「不像是中國國內流行的類型」。

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