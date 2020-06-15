美軍運輸機穿航台灣細節曝光　中國國防部再度回應

針對「美國海軍一架C-40運輸機穿航台灣」事件，中國國防部今天（15日）再次予以回應。

中國國防部稱，「美軍機未經中方允許飛越中國領土，嚴重侵犯中國領土主權、嚴重破壞台海和平穩定，是極端錯誤和危險的。我們要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止一切挑釁中國國家主權和領土完整的行為。台灣是中國不可分割的一部分，任何『以台制華』和挾洋自重的做法都是沒有出路的。解放軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力維護國家主權和領土完整、維護兩岸同胞共同利益、維護台海地區和平穩定，堅決挫敗任何制造『一中一台』的圖謀。」

6月3日，解放軍陸軍兩大集團軍在台海演練登陸作戰。（中國央視視頻截圖）

6月9日，美國海軍一架C-40A運輸機從日本沖繩起飛，沿着台灣西部陸地上空向南飛行。這架美國軍機最後在台南外海離開台灣，朝着南海前進。據台灣「中時電子報」稱，有消息人士指出，該飛機接近台灣上空時突然向台當局申請緊急降落，理由是起落架故障，希望改降清泉崗機場。更離奇的是，台當局只准降落五分鐘，據悉這架飛機專門載美國高官。

但對於這一消息，台國防部先是不予置評，只是說台軍對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，目前狀況正常。隨後，台灣國防部又發佈聲明稱，美軍運輸機越境台灣確有此事，但有依程序完成申請，也澄清期間並未降落在台灣任何機場。

美國海軍C40A運輸機。（維基百科）

對美軍機飛越台灣一事，中國外交部發言人華春瑩在6月11日回應稱，「中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止此類非法、挑釁行徑。中方將採取一切必要措施，堅決維護國家主權、安全、發展利益。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮在11日回答記者提問時也表示，「美軍機飛越台灣，損害我主權、安全、發展利益，違反國際法和國際關係基本準則，是一起非法行徑和嚴重挑釁事件。」

朱鳳蓮稱，「民進黨當局勾結外部勢力侵犯中國主權安全，破壞台海和平穩定，禍患島內民眾安全福祉。我們對此表示強烈譴責。我們有決心、有意志、有能力堅決維護國家主權、安全、發展利益。我們嚴正警吿民進黨當局不要誤判形勢，不要低估全體中國人民維護國家主權和領土完整的堅強意志和堅定決心，立即停止上述行徑。」

針對美軍艦頻繁現身台海，中國國防部此前用「三個嚴重」回應。發言人任國強曾表示，近一段時間以來美方在台灣問題上消極動作不斷，嚴重干涉中國內政，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重毒化中美兩國兩軍關係。「中國絕不允許外國勢力打『台灣牌』，絕不容忍任何形式的『台獨』分裂圖謀和行徑。」

值得關注的是，解放軍對美軍在台海的舉動密切關注。在6月9日當天，中國解放軍多架蘇-30戰鬥機飛入台灣西南上空，頗有中美在台海上空「隔空鬥法」的意味。