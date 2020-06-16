新冠肺炎．多圖｜上海加強疫情防控　夜市等場所配備監測裝置

近期，內地新冠肺炎疫情反彈，北京市湧現新增本土病例，並有向周邊省市擴散的勢頭。 面對複雜多變的疫情形勢，上海市於今日（16日）上午舉行記者會，邀請專家學者介紹疫情防控工作。

上海市自5月以來舉辦不少購物節、美食節、夜生活節等活動，人員聚集稠密。市商務委副主任諸旖表示，這些活動成為促進消費回補、帶動經濟回暖的重要引擎，為了讓市民安心消費，安義夜巷、BFC外灘楓徑等夜市制定了應急預案、配置了紅外線測溫、客流監測等設備，活動期間堅持入場測溫、上崗檢查和場所消毒，並根據客流監測情況及時採取 「限流」措施。

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他表示，各屬地政府加強了對夜市主辦方在落實各項疫情防控措施方面的檢查、督促和指導。市場監管部門也根據各種類型夜市業態特點，採取駐場保障、錯時監管等方式加強監管，守牢食品安全底線。市商務委還將指導督促夜市等活動主辦方嚴格落實《夜市等人員密集夜間經濟場所疫情防控工作指引》，重點強化測溫管理、人員限流、通風消毒等措施，加強從業人員管理和食品安全監管，完善應急工作預案。

上海市監局：加強農產品市場食品安全監管

北京日前重新爆發疫情，所有已披露的新病例均與當地一處農產品市場活動有關。有鑑於此，上海市市場監管局副局長許瑾表示，將進一步加強食品安全監管，特別是有針對性地加強農產品批發市場和農貿市場食品安全監管工作，包括加強對食品經營單位的監督檢查的頻率和力度、執行食品原料索證索票和進貨查驗制度、要求食品經營商對從業人員每日例行健康檢查。

據介紹，6月12日至15日，上海市市監部門共出動執法人員9273人次，檢查各類農貿市場、商場、超市、餐飲等經營戶6831間，實體和網上經營者22133個，其中，農貿市場2821個（次），檢查活禽交易點453個（次），發現並下線涉野生動物交易資訊13518則。檢查食品生產經營機構4472個（次）、學校684個、食堂692個。共收到與疫情相關的投訴舉報123件，涉及金額為人民幣69.66萬元。

（澎湃新聞）