中印對峙│邊境衝突敏感時刻　西藏軍區舉行立體拔點實兵實彈演習

正值中印邊境爆發衝突之際，中國解放軍西藏軍區6月16日透露，近日，西藏軍區某旅舉行了一場立體拔點實兵實彈演習，遠火、地導、特戰、陸航、電抗、工化等兵種力量，組成聯合戰鬥群，對目標實施立體拔點行動，進行高原部隊聯合作戰能力。

據中新網6月16日報道，此次演習，共設置各類靶標1,000餘個，全面檢驗了各類型火力的打擊效能和部隊在高海拔地區的突擊能力。

報道指，西藏軍區某旅旅長張家林介紹，「在演習中，各兵種力量克服惡劣環境帶來的影響，並肩作戰，空、地密切協同，模塊編組、體系融合，採取全域聯合打擊、立體突入奪控的戰法，運用彈炮結合精準狙殺、無人平台察打一體的打法，讓聯合戰術訓練走深走實，為完成多樣化的使命任務打下了堅實基礎。」

這段時間以來，西藏軍區進行多次聯合演習。

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在6月15日，中新網消息指，西藏軍區某旅步兵營緊貼實戰要求，在海拔4,700多米的地域組織步坦協同演練，全面檢驗部隊兵種協同和快速反應能力。

消息指，該旅的15式坦克、89式裝甲輸送車在演習中亮相。該旅是該地區唯一一支重型機械化部隊，在2017年進行了編制體制改革。由於該旅地處西藏高原山地地區，因此裝備有04A型步兵戰車，15式坦克等新型裝備。

另據中國軍視網6月13日報道，西藏軍區某合成旅近日在海拔4,500米的陌生地域組織了一場電抗分隊女兵強化訓練考核，該合成旅短波和超短波測向干擾車亮相。

此前，央視軍事頻道6月1日晚還披露，解放軍西藏軍區所屬合成旅在海拔4,700米的訓練場，演練全戰術背景下的夜間滲透破襲，以檢驗偵察分隊特殊地域條件下的作戰能力。

作為解放軍兩大特殊的軍區，西藏軍區和新疆軍區一大任務就是應對來自印度方向的威脅，畢竟中印在邊境東段、中段、西段存在大片爭議地區。加上新德里採取的前進政策，北京時刻提防。

5月31日，網傳影片顯示，一名解放軍士兵被印度軍人毆打，頭破血流，軍車亦被破壞。

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中國官媒《環球時報》英文版5月31日也曾在報道中披露，解放軍自從2017年在洞朗與印軍發生對峙後，陸續增添適應高原作戰要求的新兵器到邊境，包括最新的15式輕型坦克，直-20通用直升機、PCL-181車載榴彈炮和攻擊-2無人機等。文章並詳細介紹了各款新裝備的性能。

據悉，中印邊境對峙在經過幾輪談判之後，局勢再進入緊張狀態。印度軍方6月16日發表聲明稱，中印士兵在6月15日晚再次發生衝突，印度方面有3人死亡。

在6月16日的中國外交部例行記者會上，趙立堅指責印度軍方襲擊中國人員，導致雙方人員發生嚴重肢體衝突，中方敦促印方約束邊境士兵，避免作出導致邊境形勢複雜化的單邊行動。