京東香港上市在即　創辦人劉強東再辭旗下5間公司職務

中國電商企業京東集團預定6月18日在香港掛牌上市，創辦人劉強東卻自11日起卸任京東旗下5家公司高層職務，引發關注。

劉強東自捲入性侵事件後，在公眾面前便很少露面。（新華視點）

綜合媒體報道，據大陸企業信息網站「天眼查」數據顯示，劉強東11日起卸任的職務包括「天津京東啟正貿易有限公司經理」、「廊坊京東吉特貿易有限公司總經理」、「廊坊京東冠馬貿易有限公司經理」、「廣東京東雲錦揚信息技術有限公司經理」及「昆明京東雲科物流有限公司總經理」。此外，劉強東的助理張雱也同步辭去這5家公司的法定代表人職務。

據京東集團日前公布，國際發售與香港公開發售的最終發售價均已確定為港幣226元，股份預期將於18日在主板掛牌買賣。

由於時間鄰近京東在港上市，劉強東卸任職務也格外引人關注。事實上，早在4月初，劉強東就卸任京東的法定代表人、執行董事和總經理職務，由公司CEO徐雷接任。

去年底請辭全國政協委員

早在去年11月7日，政協第十三屆全國委員會常務委員會第九次會議在京閉幕，會議接受劉強東因個人原因請辭第十三屆全國政協委員。

劉強東辭職，尤其是辭去政協委員，外界一般認為與其2018年涉嫌在美國性侵大學生的醜聞有關。他一度被當地警方拘留，其「監獄照」更曾於網上熱傳，最終檢方不作起訴，受害人改向劉強東提出民事索償，有傳聞稱劉提出以1,000萬元人民幣賠償平息事件。

也有分析人士認為，在性侵事件被公開後，劉強東不得不以「半隱形」的方式，挽回投資人對京東的印象。也有觀點認為，劉強東卸任多個職位以淡化公司的個人色彩。

中國電商、通訊企業頻傳高層職務異動

其實，中國電商、通訊企業近年頻傳高層職務異動。除劉強東外，騰訊主席馬化騰亦在短時間內辭去多項職務，他於去年9月卸任系內騰訊徵信公司法定代表人及董事職位，後在今年1月離任旗下深圳市財付通網絡金融小額貸款董事長及總經理一職。

阿里巴巴主要創始人馬雲也在去年9月卸任董事局主席一職，不過仍保留合夥人權利。

值得一提的是，和馬雲高調公開宣布退休不同的是，劉強東正在悄無聲息間從京東淡出。