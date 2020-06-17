涉猥褻9歲女童　新城控股前董事長王振華被公訴獲刑5年

內地房地產上市公司新城控股前董事長王振華，去年7月涉嫌在上海一間酒店猥褻一名9歲女童，當地檢察院以涉嫌猥褻兒童罪對其批准逮捕，同案有關的另一名女子周燕芬也被逮捕。 上海市普陀區人民法院今天（6月17日）對被告人王振華、周燕芬作出判決，以猥褻兒童罪分別判處被告人王振華有期徒刑五年，被告人周燕芬有期徒刑四年。

據法庭通告，6月16日，上海市普陀區人民法院（以下簡稱普陀法院）依法不公開開庭審理被吿人王振華、周燕芬猥褻兒童案。

庭審分兩天進行，整個庭審過程歷時16小時，法院根據兩名被吿人的犯罪事實、性質、情節及社會危害程度等，經合議庭評議，於6月17日當庭對被吿人王振華、周燕芬作出判決，以猥褻兒童罪分別判處被吿人王振華有期徒刑五年，被吿人周燕芬有期徒刑四年。

內地房地產上市公司新城控股前董事長王振華。（資料圖片）

王振華案件事發於去年6月29日，案發現場是上海普陀區大渡河路的一間五星級酒店。受害9歲女童事後向在江蘇的母親打電話哭訴，母親隨即在上海報警。

2019年7月2日，時年57歲的王振華被上海市公安局普陀分局刑事拘留。2019年7月10日，上海市普陀區人民檢察院以涉嫌猥褻兒童罪，對王振華批准逮捕。

2019年7月份，王振華被撤銷了「江蘇省勞動模範」榮譽稱號，其政協委員資格也在同月被取消。今年6月，江蘇省人社廳又撤銷了王振華「全國勞動模範」稱號。

此外，值得注意的是，自王振華威脅女童案被曝光後，新城控股一直在致力於去「王振華」化。

新城控股法定代表人已經由王振華變更為王振華的兒子王曉松。（資料圖片）

2019年7月3日22時，新城控股披露公吿稱，公司於2019年7月3日接到上海市公安局普陀分局通知，公司實際控制人、董事長王振華先生因個人原因被刑事拘留，與此同時，公司董事會審議通過董事兼總裁王曉松任公司第二屆董事會董事長。

2019年7月5日，新城控股發佈公開信，稱對受害人及家庭深感歉意與不安，對該事件引發的輿論影響和市場影響致歉。表示將全力支持和配合有關部門對於此事的處置。

2019年7月8日，新城控股董事會於2019年7月8日先後收到董事王振華先生、獨立董事AiminYan先生的書面辭職報吿。

2019年7月10日，新城控股法定代表人由王振華變更為王振華的兒子王曉松。