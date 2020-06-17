【新冠肺炎】高福：北京疫情時間可能要提前推一個月

新冠肺炎（COVID- 19）疫情在北京捲土重來，幾天之內新增137例確診。中國疾控中心主任高福稱，北京疫情可能不是6月初、5月底才出現，要前推一個月。

6月16日，全國政協16日在上海針對完善重大疫情防控機制展開專題調研，高福在會上表示：「北京這場疫情很可能不是6月初、5月底才出現的，很可能要提前推一個月，這裏面已經有好多無症狀感染或輕型病人，才使得環境裏能有這麼多的病毒。這是我們現在的推測，還需要進一步驗證。」

中國疾控中心主任高福。（資料圖片）

值得一提是，高福的此番言論與中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友6月15日晚在接受央視節目專訪時表達有所不同。

關於北京此次疫情是何時開始的問題，吳尊友當時表示，現在還不是很確定，不過，「從目前發現的病例來看，他們暴露的時間、出現感染的時間最早應該在5月底前後。」

吳尊友認為，北京市的疫情應該是在早期就被及時發現了，其依據包括：第一，幾乎所有的病例都指向一個來源——新發地市場，說明它還在早期，沒有造成廣泛的傳播；另外，目前從北京的病例特徵來看，還沒有觀察到明顯的家庭聚集性傳播，也沒有觀察到病人就診在醫院發生交叉傳播。

一般病毒通常離開了活體就很難再增值，但最新研究發現，新冠病毒在陰暗潮濕等的環境裏有一定的潛伏能力，需要警惕。

「新冠病毒會在一些陰暗潮濕、比較污染、不好的環境裏潛伏下來，這是大家沒有想到的，潛伏下來以後，它在一定的時間內再突然暴露給好多人。」高福說。

吳尊友此前也表示，北京這次新發地市場的疫情和當初在武漢華南海鮮市場出現的疫情，都發生在農貿、海鮮市場，有一定的相似性，「這裏有沒有共同的規律，我們也在思考、分析、探索。這一類的市場，有一個特點就是，潮濕、陰冷的地方可能適合病毒生存。」