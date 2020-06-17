新冠肺炎｜北京市疾控：疫情在早期即被發現　目前仍處於上升期

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發生反彈，北京市自6月11日以來，發生新發地批發市場聚集性疫情，截至16日（周二），當地在短短一星期內已有共137宗本土確診病例。 北京市疾病預防控制中心今日（17日）表示，推斷疫情在早期即被發現，目前疫情還處於上升期，不排除發病人數未來還會維持並持續一定時間。

新發地市場發生聚集性疫情，目前已被關閉（按圖放大）：

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北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，6月16日北京新增新冠肺炎確診病例31例，其中豐台區19例、大興區5例、東城區3例、海淀區3例、西城區1例；臨床分型輕型10例，普通型20例，重型1例，全部病例均與新發地市場有關聯。

龐星火稱，北京當前疫情涉及範圍主要集中在新發地市場。截至目前，137例病例絕大多數與新發地農產品市場從業人員、新發地市場購物人員有直接或間接關聯，主要集中於新發地市場所在的豐台區花鄉地區。絕大部分病例和外環境陽性標本主要在新發地市場綜合交易大廳。初步推斷本次疫情由人際傳播或物品環境污染引發的感染所致。目前病例中以普通型和輕型病例為主，佔總病例數的95%。

北京進一步擴大核酸檢測範圍（按圖放大）：

龐星火表示，由於初期病例均與該市場存在流行病學關聯，再結合發病時間的流行曲線，由此推斷疫情在早期即被發現，目前北京疫情還處於上升期。考慮該市場是北京最大的農副產品交易場所，物流廣泛、人員密集，疫情擴散風險大，控制難度較大，不排除發病人數未來還會維持並持續一定時間。

（綜合報道）