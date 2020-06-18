新冠肺炎｜北京地壇醫院為收新冠病人停門診　小湯山醫院隨時啟用

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發生反彈，北京市自6月11日以來，發生新發地批發市場聚集性疫情，自11日到17日共新增158宗本土確診病例。 收治新冠肺炎病人的首都醫科大學附屬北京地壇醫院，18日（周四）凌晨零時起停止所有門診、急診。 有專家表示，北京小湯山醫院目前雖暫不需要重新啟用，但要做好隨時啟用的準備。

目前北京報告的確診患者均在地壇醫院治療（按圖放大）：

北京新一波疫情爆發以來，確診患者都在地壇醫院救治。17日晚，地壇醫院發布通告，表示根據當前疫情防控需要，為了集中力量救治新冠肺炎患者，地壇醫院本部（朝陽區京順東街8號）從18日零時起停止所有門診、急診，住院部停止接收普通住院患者，患者接送車輛停止運營。

北京市醫院管理中心15日緊急抽調了100名醫務人員前往地壇醫院，支援新冠肺炎救治工作。其中包括24名醫生、62名護士、8名檢驗人員、6名放射人員，來自除地壇醫院、佑安醫院、小湯山醫院外的19家北京市屬醫院。

有專家表示，北京小湯山醫院目前雖暫不需要重新啟用，但要做好隨時啟用的準備。（中新社）

專家稱小湯山醫院「有備無患」

北京清華長庚醫院感染性疾病科主任林明貴16日表示，北京小湯山醫院目前雖暫不需要重新啟用，但要做好隨時啟用的準備。林明貴指出，目前北京確診的患者統一安排在地壇醫院治療，而先前北京共啟用了3家定點醫院參與新冠肺炎患者的救治，現在患者人數還遠低於之前，但也要做好隨時啟用的準備，有備無患。

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，是否要再啟用小湯山醫院「得有預案，有備無患，寧可信其有，不可信其無」。吳尊友表示，樂觀是建立在「充分準備、全面落實」的基礎上，而不是盲目的樂觀。且防控措施一點不能減弱，各項措施要更加嚴格，而且每一項措施必須落實得實實在在。

北京小湯山醫院局部。（新華社）

北京小湯山醫院最早是用於2003年沙士（SARS）時期，其後轉型為康復醫院。及至今年1月底，新冠肺炎疫情在內地大規模爆發後，當局宣布重建並啟用小湯山醫院。小湯山醫院正式在3月16日啟用，並且主要用於境外來（返）京人員中需篩查人員、疑似病例，以及輕型、普通型確診患者的治療。

小湯山醫院總體運行共有44天，已累計篩查2175人，單日最大篩查量達394人，期間共有54人確診，以及有27人是疑似病例。小湯山醫院於4月28日結束運作，翌日全面關閉消毒，目前處於備用狀態。

（綜合報道）