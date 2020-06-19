【中印衝突】印媒：中方釋放10名印度俘虜　含一中校三少校

中印兩軍6月15日在邊境地區爆發衝突，衝突已經造成20名印度軍人死亡。據印度媒體《印度教徒報》消息，中方本周四（18日）釋放了10名印度戰俘，其中含有一名中校和三名少校。

《印度教徒報》說，周三晚中印兩國軍隊舉行了少將級會談，周四下午五點左右，十名印度軍人被釋放，他們都沒有受傷。此外，《印度教徒報》還引述印度軍方消息稱，軍隊並無人失踪。

美國衛星拍攝加勒萬河谷開始集結大量軍隊（點擊高清大圖瀏覽）：

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而《今日印度新聞網》（India Today）報道稱，除去被殺害的20名將士，軍隊另有18名傷員正在軍事醫院救治，其中四人危重，但目前能夠通過治療維繫生命。

據早前報導，印度政府消息人士說，此次衝突爆發後，因中方人數多於印方，印方於是從大約4公里外的一處哨所召喚了援兵，最終約有600人混戰在一起。從6月15日晚上至16日凌晨，雙方在近乎完全黑暗的環境中戰鬥了長達六個小時。雙方士兵的主要傷亡原因是掉下峽谷或撞在山石上，包括一名印度指揮官也是在被推搡後，從狹窄的山脊上墜入峽谷中死亡。

另據新德里電視台（NDTV）報道，中國工程隊近日在加勒萬河谷實控線中國一側600米處，用推土機截斷了河水，可能是製造一個短暫的斷流，以方便印方搜索打撈下游落水的印軍遺體。