北京疫情｜百事可樂北京廠房8人確診　停產停業封存產品

北京新冠肺炎疫情反彈。自6月11日北京新發地批發市場爆發新一輪疫情以來，截至6月20日，北京已錄得227宗本土確診病例。 北京市今日（21日）下午召開第128場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會。百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏在會上表示，百事可樂公司北京磁魏路分廠出現確診病例，現已停產停業，並追查87名密切接觸者。

百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏。（資料圖片）

樊志敏表示，百事作為在中國運營的食品產業之一，保證員工和社區的安全是首要任務，新發地市場輸入個案後，已第一時間啟動應急預案，採取停產停業，產品封存，環境消殺，人員隔離等措施，已經對產品及廠區環境進行了全方位取樣調查，目前測試產品安全，同時保證新發地疫情後的產品均已封存。

據通報，百事公司已全面開展人員核酸檢測，6月15日全部員工居家隔離，6月16日進行全員核酸檢測，6月20日轉運480人到集中隔離點隔離，這480人核酸檢測結果均為陰性。同日，對所有員工共同居住人員全部落實居家隔離觀察。此外，配合政府進行擴大流行病學調查範圍。截至6月20日18時，已追查到密切接觸者87名，全部落實集中隔離措施。

百事可樂北京廠房8人確診。（資料圖片）

百事未透露該公司確診者人數。據北京市疾控中心副主任龐星火在發布會上通報，大興區孫村鄉「某食品公司」共發現8宗確診病例，其中2人曾到過新發地市場採購。而這正是百事食品（中國）有限公司北京分廠的所在地。

資料顯示，百事於1981年在深圳興建罐瓶工廠，開始正式投資中國，其於北京市朝陽區設有百事（中國）投資有限公司北京分公司辦公室，另於北京市大興區青雲店鎮楊各莊村、磁魏路1號兩地設有百事食品（中國）有限公司北京分廠。