美指責中國躲在「秘密長城」發展核武　趙立堅回擊：停止無聊把戲

當地時間6月22日，美國和俄羅斯在奧地利首都維也納舉行新一輪軍控對話。美軍控事務特使比林斯利（Marshall Billingslea）在社交平台推特（Twitter）發布談判桌上中國國旗的圖片並稱，維也納對話即將開始，中國沒有出現，中國仍躲在「秘密長城」之後發展核軍力和其他很多東西。

在6月23日的中國外交部例行記者會上，對於上述情況，中國外交部發言人趙立堅回應稱，中方已經多次闡明反對三邊軍控談判的立場，不想再重複。美方以這種方式吸引眼球，既不嚴肅也不專業，國際社會的觀感也不佳。

接着，他指出，中方敦促美方停止這種無聊的把戲，積極回應俄方關於進一步削減進攻性戰略武器條約延期的呼籲，就此與俄方開展嚴肅、認真的討論，這也是國際社會的共同期待。

另外，趙立堅還表示，美方擺在談判桌上的中國國旗圖案有明顯錯誤。希望美方個別人能做好家庭作業，加強自身文化修養，不要貽笑大方，被人笑掉大牙。

6月22日，俄羅斯和美國在維也納開始了關於進一步延長《削減戰略武器條約》的談判。該條約2011年簽署，在其約束下，兩國應通過嚴格檢查和數據共享，來加強核武和軍事互信，達到限制核規模的目的。

2021年2月，條約將到期，雙方有延長約期的傾向。俄方已經表明，有意願在沒有任何前提條件的情況下延長該條約。

但談判還沒開始，比林斯利發推特稱：「維也納會談即將開始。中國沒有出現。中方依然躲在『秘密長城』後發展核力量。儘管如此，我們還是將繼續與俄羅斯會談。」

值得注意的是，比林斯利發佈了一張擺放着中國國旗的會議室照片，圖中甚至還使用了錯誤的中國國旗。

對此，中國外交部軍控司司長傅聰在比林斯利推文下回複稱：「多麼怪異的場景！未經中方同意在談判桌上懸掛中國國旗！祝New START延期好運！想知道你還能有多LOW？」

中國常駐維也納和聯合國的其他國際組織代表團官方賬號則諷刺說：「這是美國的行為藝術」？

俄羅斯亦於會談開始後發布相片，不過相中所有位置滿座，未見有中國國旗。負責主辦會談的奧地利外交部未有回應。（截圖）

6月22日，美國沃克斯（VOX）新聞網發表題為《從一條推文看特朗普對中國的執着如何阻撓核談判》的文章。文章指出，比林斯利的表現令續約艱難重重。這意味着，世界上最大的兩個核武國家之間的最後一個核條約也瀕臨消失。

文章稱，談判開局不利，美國對中國的過分沉迷可能是一個重要原因。有專家稱，如果美國急需執着於硬拉中國參與，那麼很可能真正有誠意的談判無法開始。

事實上，比林斯利早在6月9日就發推特稱，呼籲中方重新考慮無意參加「中美俄三邊軍控談判」的決定。對此，中國外交部發言人華春瑩於6月11日回應稱，「中方已經多次闡明立場。中方無意參加所謂的中美俄三邊軍控談判，這一立場是明確和一貫的。」

數據顯示，截至2019年，美俄兩國持有核武器數量佔世界核武器總數90%以上：美國持有5,800枚，俄羅斯持有6,375枚；美國部署核武器數量居全球首位，共計1,750枚。相較之下，中國同年持有核武器數量僅為320枚。