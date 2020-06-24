山東德州紀委官員東莞查案遇害　警方通報指嫌犯精神分裂

近日，山東省德州市齊河縣紀委一名工作人員在廣東東莞調查一起腐敗案件時，遭保安阻攔，此後被該保安刺身亡。警方通報指，犯罪嫌疑人已經被捕，該嫌犯曾因精神分裂症住院治療。

6月23日，東莞市公安局東城分局發佈警情通報稱，6月11日晚，東莞市東城街道東源路發生一起持刀故意傷人案件。接報後，東城公安分局立即出警，當場抓獲犯罪嫌疑人，傷者搶救無效後身亡。

通報稱，6月11日晚19時許，被害人關某（男，45歲，山東省德州市齊河縣紀委工作人員）一行的調查組結束在東城街道新源路嶺南園林公司的調查工作後準備離開，步行至該公司大門門崗處時，犯罪嫌疑人楊某（男，30歲）突然上前掏出隨身攜帶的摺疊刀捅傷關某。

經調查，嫌疑人楊某系勞務派遣至嶺南園林公司的保安員，其曾於2019年2月27日在浙江省某地因持摺疊刀刺傷他人而被當地公安機關行政拘留，並因精神分裂症於2019年7月25日至同年9月9日住院治療。

據楊某供述，其懷疑關某一行的調查工作會影響到其個人崗位，繼而影響工資收入，遂心生不滿、決定報復調查組工作人員。

通報指，專案組同齊河當地警方對嫌疑人楊某和該縣紀委調查組成員的社會背景、社會關係、利害關係人，以及經濟往來等情況進行深入調查，未發現兩者之間存有關係或交集。

目前，犯罪嫌疑人楊某已被依法逮捕，案件正在進一步處理中，涉嫌違法提供保安服務的公司已被公安機關立案查處。

值得注意的是，案發地為嶺南股份東莞總部附近，而在此處辦公的不止嶺南股份，還有東莞通、東莞數匯大數據有限公司等多家公司。

因此，齊河縣紀委幹部前來東莞辦案的原因是否與嶺南股份有關，尚需進一步求證。

中國紀檢監察報此前曾發表關於關某事迹的文章，關某2003年進入齊河縣紀委，先後在宣傳、調研、信訪及審查調查等多個部門任職，曾獲評全國紀檢監察信息工作先進個人。2019年，關某被評為山東省紀檢監察系統先進個人。

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