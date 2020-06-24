長江防汛｜洪澇致26個省區市共1122萬人次受災　經濟損失241億元

應急管理部發布消息，指國家防總在周二（23日）召開長江流域防汛抗旱工作視像會議，進一步分析研判長江流域防汛抗旱形勢，提到當前長江流域全面進入主汛期，防汛抗洪已進入關鍵階段，對防汛抗旱工作再部署、再動員、再強化。

應急管理部又稱，截至周二，今年以來洪澇災害造成廣西、貴州、廣東、湖南、江西、重慶等26省區市共1122萬人次受災，有57.1萬人次緊急轉移安置，21.3萬人次需緊急生活救助，另有9300多間房屋倒塌，17.1萬間房屋不同程度損壞，以及86.1萬公頃的農作物受災，直接經濟損失241億元（人民幣．下同）。

6月23日，安徽省六安市霍山縣，佛子嶺水庫洩洪。

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國家防總要求，各部門要進一步加強組織領導，完善應急聯動、資訊共享、組織協調工作機制，長江防總要切實擔負起長江流域防汛工作牽頭抓總職責，各地要全面落實以行政首長負責制為核心的防汛抗旱責任制，團結協作、合力抗災。要加強監測預警和風險研判，建立多部門聯合會商機制，精準分析研判雨情水情、險情災情發展趨勢，密切跟蹤防汛形勢，及時發布災害預警，提前安排部署防範和應對措施。

同時亦要加強各類江河湖泊洪水防御，強化長江流域防洪工程統一科學調度，充分發揮三峽水庫、丹江口水庫等防洪控制工程調節作用，加強各類風險隱患及時排查治理，強化易出險堤段、穿堤建築物、歷史坑塘段、老險工等部位巡查，完善防汛搶險應急預案。要抓好抗洪搶險救災措施落實，做好局地突發強降雨引發的山洪、滑坡、泥石流等災害監測預警、轉移避險與搶險救援，做好大中城市內澇災害應急處置，強化汛期交通、旅游等安全管控，全力做好受災和轉移群眾安置救助。

（應急管理部）