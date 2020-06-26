軍委裝備發展部旗下網站透露「涉密」信息：疑研建核動力航母

中央軍委裝備發展部旗下的「全軍武器裝備採購信息網」在2020年6月23日發佈了「涉密網新增9條採購需求、53條採購公吿」，其中有一項是「艦船核動力系統分析模型開發項目單一來源公示」，有分析稱，這可能透露了中國正在建設核動力航母的信息。

目前，中國已擁有兩艘傳統動力航母「遼寧艦」和「山東艦」，目前正在上海的江南造船廠建造第二艘國產航母003號，似仍採用傳統動力。

值得注意的是，尚未完工的003號航母日前從位於上海的施工現場「消失」引發關注。

有知情人士稱，江南造船廠4號船塢被認為是003航母未來合攏的地方。據悉，此前在風雨棚建造的003航母分段「消失」之後，也都是被運到了4號船塢的旁邊。這也就意味着待4號船塢騰出來之後，003航母或有望於近期進入船塢進行合攏。

目前，只有美國、法國擁有核動力航母，但排水量僅4.2萬噸的法國戴高樂號，使用的是潛水艇級的核反應堆，各方面性能遠遜於美航母。

對於未來的航母計劃，中國軍方曾在例行記者會上被問及是否在發展第三、第四艘航母，軍方發言人稱，發展航母需着眼國家安全和發展全局，至於未來航母發展問題，要根據經濟發展情況、國家安全威脅和國防需求綜合決定。