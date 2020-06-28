內地導演紀錄片《香港，請再次閃耀》海外獲獎　揭露亂港真相

當地時間6月20日，內地紀錄片導演金華青拍攝的涉港紀錄片《香港，請再次閃耀》獲得希臘耶拉派特拉國際紀錄片電影節最佳外語短片獎，並受到電影節組委會的高度評價。引起廣泛關注。

《香港 請再次閃耀》獲得希臘耶拉派特拉國際紀錄片電影節最佳外語短片獎。 ( 希臘耶拉派特拉國際紀錄片電影節官網)

綜合媒體6月28日報道稱，該紀錄片還受到電影節組委會的高度評價，電影節藝術總監海倫稱，「很高興收到你們的影片，我們非常認可，並且給出了這個獎項。我們認為這部影片很好地向世界傳達了中國的聲音，香港的聲音，讓世界看到了搞亂香港的幕後黑手，看到了中國維護國家主權和正義的真實記錄，期待讓更多人看到真實的香港。」

該片從1997年香港回歸開始講起，記錄香港從回歸中國「洗刷百年恥辱，開啟高度自治的新紀元」，並以台灣歌手羅大佑演唱的老歌《東方之珠》串起快速穿插的現代城市鏡頭，展現香港的繁榮活力。

然而，畫風一轉，該片用一組真實的畫面展現了香港暴力示威者的暴力行徑，不僅破壞城市秩序，挑戰「一國兩制」原則底限，還讓香港經濟陷入了衰退。

接着，該片一針見血地指出，「修例風波正是外部勢力在攪亂香港」，一一列舉美國政府嚴重干涉中國內政的政治動作。

紀錄片稱，「香港今天的亂局背後，有幾股明暗交錯的勢力。衝在街頭明處的，是極端暴力分子，和對社會現實不滿的人；躲在暗處的，是西方反華勢力。而這兩者之間，有着秘密『中間人』。」

該片使用「中間人」來形容被中國官媒定義的「亂港四人幫」，幫助國際社會理解幾人在「修例」勾結西方勢力，在國際輿論中顛倒黑白的行徑。

該片使用「中間人」來形容被中國官媒定義的「亂港四人幫」。（影片截圖）

值得一提的是，影片還真實展示了香港普通市民對被徹底攪亂的生活以及對暴力示威者的不滿。

同時，影片再次揭露「美國國家民主基金會（NDF）」等境外組織，披着「非盈利非政府組織」的外衣，實際上接受美國政府、情報機構的資助與幫助，有預謀地在香港與世界各地制造混亂的歷史。

自2019年6月以來，暴力示威者發起的暴力行為嚴重威脅香港社會穩定。其中，激進示威者多番煽動未經世事的學生參與暴力衝擊及罷課等政治活動。

香港是一個多元社會，對一些具體問題存在不同意見甚至重大分歧並不奇怪，但如果陷入「泛政治化」的旋渦，人為制造對立、對抗，那就不僅於事無補，而且會嚴重阻礙經濟社會發展。

最後，影片傳遞出香港人支持儘快立法的心聲。「在迷霧中看清問題的本質，在喧囂中辨明前進的方向，讓東方之珠再次閃耀。」

希臘電影節組委會對該紀錄片的影評。（希臘耶拉派特拉國際紀錄片電影節官網）

6月27日，希臘耶拉派特拉國際紀錄片電影節組委會為金華青導演的這部紀錄片發表影評。影評稱，該片主題深刻、有力，從實際的角度展現了香港現狀，以紀錄片的形式吿訴觀眾香港實際經歷了什麼。

影評指出，「這部紀錄片節奏緊湊，但是邏輯線清晰完整，幫助人們梳理了現有的概念。如果你想從另一個角度了解中國香港，這部片子值得一看。」

資料顯示，金華青出生於1984年，浙江台州人，曾執導《瓦全》、《柳菲的暑假》、《呼嘯的金屬》等影片，多次獲得海內外獎項。