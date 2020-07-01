駐港部隊三軍聯合演練　檢驗防務能力

據《央視軍事》，6月30日，駐香港部隊組織海空聯合巡邏，陸海空三軍部隊的特戰、防空、艦艇、航空等多個兵種，按照實戰化要求，采取連貫實施、紅藍對抗等方式進行演練，全面檢驗駐港部隊防務能力。

駐港部隊微信公號「香江礪劍」發布消息稱，30日上午8時許，指揮所下達命令，空軍直升機迅即起飛，海軍艦艇完成巡邏兵力備便和戰位部署，駛離昂船洲海軍基地。這是駐香港部隊組織的海空聯合巡邏行動，三軍部隊依託巡邏任務展開實戰化課目演練。

駐港部隊出動直升機等進行演練。（影片截圖）

上午9時30分，海上聯合指揮所指揮對香港海域的模擬失事人員進行救援，半小時後失事人員搶救成功。而與此同時，空軍直升機正在相隔數十公里外的任務區域完成傷患轉運任務，十幾分鐘左右時間，傷患被送至駐香港部隊醫院救護。

隨後，任務部隊接到對可疑船隻臨檢拿捕的命令，2組特戰小隊分別由直升機和艦艇投送到任務區域實施臨檢拿捕任務。根據演練設定，類比可疑船隻運有違禁物品，且船員具有攻擊性。

演練中，特戰、防空、艦艇、航空等多個兵種，按照實戰化要求採取連貫實施、紅藍對抗等方式進行。

這次行動，駐香港部隊陸海空三軍部隊齊出動，通過海空巡邏將應急戰備力量演練常態化，積極探索解決聯合演練中指揮、通聯、協同、保障等多個問題。整個巡邏過程駐香港部隊嚴格遵守香港航道、港口和航空管理等方面的法律規定，並事先通報了香港特區政府有關部門。