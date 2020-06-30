習近平主持深改委會議　佈局輿論宣傳　強調堅決防止疫情反彈

6月30日，中共中央全面深化改革委員會第十四次會議召開，中共中央總書記、中國國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習近平主持並發表講話。

習近平在會上強調，「勝利完成「十三五」規劃主要目標任務、決勝脱貧攻堅、全面建成小康社會，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程，必須發揮好改革的突破和先導作用，依靠改革應對變局、開拓新局，堅持目標引領和問題導向，既善於積勢蓄勢謀勢，又善於識變求變應變，緊緊扭住關鍵，積極鼓勵探索，突出改革實效，推動改革更好服務經濟社會發展大局。」

會議上談及媒體融合向縱深發展，打造一批具有強大影響力和競爭力的新型主流媒體，構建網上網下一體、內宣外宣聯動的主流輿論格局，建立全媒體傳播體系，佔據輿論傳播制高點。

同時，會議強調，要重視新一代信息技術在醫藥衛生領域的應用，重塑醫藥衛生管理和服務模式，優化資源配置、提升服務效率。對近期一些地方在疫情防控中出現的突出問題，要抓緊從體制機制上想辦法、補漏洞，堅決防止疫情反彈。

自北京疫情反彈後，北京就加強社區村封閉式管理，擴大核酸檢測人群。（Reuters）

此次中央深改委會議還通過6份文件，主題包括國企改革行動方案、新一代信息技術於製造業融合發展、農村宅基地制度改革試點方案、媒體深度融合發展、新時代教育評價改革總體方案、國有文藝院團改革。