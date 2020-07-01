【直播】張曉明談國安法：里程碑、新標誌、守護神、轉折點

人大常委會於6月30日以全票通過《港區國安法》和納入《基本法》附件三，港府正式刊憲《港區國安法》，法例正式在香港生效和實施。 今天（7月1日）早晨，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，請全國人大常委會法工委主任沈春耀和國務院港澳辦分管日常工作的副主任張曉明介紹香港特別行政區維護國家安全法有關情況，並答記者問。

全國人大常委會法工委主任沈春耀。

全國人大常委會法工委主任沈春耀在發布會上表示，全國人大常委會表決通過了《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，高票通過，一致贊成，充分代表了人民的意志，充分反映了全國各族人民包括香港同胞的心聲和意願。

沈春耀說，制定香港特別行政區維護國家安全法，是貫徹落實黨的十九屆四中全會精神和十三屆全國人大三次會議精神的重要舉措、關鍵步驟和重要的立法任務。這部法律的公佈施行將有效地維護國家安全，有效地防範、制止和懲治與香港特別行政區有關的危害國家安全的犯罪，堵塞香港特別行政區在維護國家安全方面存在的制度漏洞。這部法律的公佈施行，對於新形勢下堅持和完善一國兩制制度體系，維護國家主權、安全、發展利益，確保香港長治久安和長期繁榮穩定，具有重大而深遠的意義。

國務院港澳辦分管日常工作的副主任張曉明。

張曉明說，我們等待香港基本法23條立法已經等了整整23年，終於等來了《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的頒布實施，這真的可以説事有必至、理有固然，它既是歷史的偶然，也符合事物發展規律的必然。

他稱，這部法律是一國兩制事業的重要里程碑。他說，這次全國人大此次制定這部法律，是中央處理香港事務最重大的舉措。這部法律是《基本法》之後，中央為香港專門制定的第二步法律，這部法律把一國兩制的原則和底線進一步法律化，築牢香港防控國家安全風險的制度屏障，對一國兩制行穩致遠有深遠影響。

張曉明又指，這部法律是中央完善一國兩制方略的新標誌。這部法律是落實中共十九屆四中全會部署的重要舉措，標誌著中央更加注重治港制度的頂層設計、法治思維，更注重標本兼治、剛柔相濟，更注重憲法和基本法賦予中央的權力，並和香港局勢緊密結合，把握香港局勢發展的大方向和主導權。

他還稱，這部法律是香港繁榮穩定的「守護神」。他稱，香港被英國管制一百五十多年，真正出現繁榮局面，是上世紀八十年代以後，其重要啟示就是，香港依託內地，連接世界，以自己獨特地位和優勢服務於國家改革開放和建設，形成和內地的良性互動，對相關的繁榮穩定至關重要。若任由反中亂港勢力興風作浪，把香港變成對內地滲透顛覆的基地，這對相關是禍不是福，只會毀掉香港的繁榮穩定和市民福祉。這部法律會發揮香港繁榮穩定定海神針的作用。

張曉明又表示，這部法律是香港發展重返正軌的轉折點。他說，此前在香港曾聽取相關人士意見，包括工商界、教育界人士都對去年的動盪心有餘悸，而相信這部法律出台可以安撫人心。他說，國安法是香港特別行政區成立23週年時收到的生日禮物，未來一定會不斷地顯示出它彌足珍貴的價值。

央視記者提問。

中央廣播電視總台央視提問：全國人大常委會僅用一個月時間就完成了香港特別行政區維護國家安全法的立法和列入基本法附件三的工作，請介紹一下這部法律的立法程式，立法過程中是否聽取和徵求了香港特別行政區方面的意見？

沈春耀：這次全國人大、全國人大常委會先後作出《決定》出臺法律，確實很有特點，正如提問所説前後一個多月時間，在一個較短的時間內完成了「決定+立法」的決策部署。有這樣幾個因素非常重要：

第一，有廣泛的立法呼聲。王晨副委員長在十三屆全國人大三次會議上對有關決定草案作説明時，也表達了這樣一個意思：全國人大決定出臺之後，全國人大常委會將積極推進相關立法進程，推動解決香港特別行政區在維護國家安全方面存在的制度漏洞，加強香港特別行政區維護國家安全的執法機構、執行機制和執法力量建設，確保有關法律在香港特別行政區有效實施。大家可能有印象，在一個多月前，在今年全國兩會期間，全國人大代表、全國政協委員和社會各方面都有呼聲，就是加快制定出臺相關法律。全國人大常委會從事法制工作的有關部門，在這前後收到、接到、聽到各方面的呼聲也非常多。十三屆全國人大三次會議批准的全國人民代表大會常務委員會工作報告，也就是栗戰書委員長在大會上作的工作報告，對今年的立法工作也提出了明確要求，要加快相關立法進程。所以一段時間以來，全國上下包括香港特別行政區，各界人士都有這個呼聲和願望，這是第一個重要的因素，有廣泛的社會共識和立法訴求。

第二，有紮實的工作基礎。採取「決定+立法」的方式分兩步推進香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的工作是一個整體和系統工程。第一步，全國人大作決定的過程中，實際上是同步研究起草相關法律，「決定+立法」兩個聯繫非常緊密，十三屆全國人大三次會議的有關文件都能夠顯現出來。大會決定的説明中明確提出了對這項工作的總體要求，包括堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持和完善「一國兩制」制度體系的總體要求和應當遵循把握好的五項重要原則。還有通過的決定，一共有七條。這些基本點，也就是新的制度安排的基本點，在大會期間已經充分體現。第二步，立法。這是貫徹落實大會有關決定的必然要求和關鍵環節、組成部分，也可以説是十三屆全國人大三次會議精神要求，通過法律全面貫徹、充分體現和展開。所以從工作基礎上看，走第一步同時也在考慮第二步。

中央和有關部門組織精兵強將、法律專家，包括對香港法律非常熟悉的專家，這樣一個工作團隊集中力量在較短的時間內完成了法律草案的文本。這也是集思廣益、群策群力的結果。特別值得一提的是，在這個過程中有這樣一些時點。在草案形成之前，無文本的聽取意見、徵求意見。在草案形成之後，有了法律案文，也通過多種方式和渠道聽取意見。在全國人大常委會審議過程中，也是通過多種方式和渠道聽取意見，包括中央港澳工作領導小組的領導同志、主管部門、人大的法制工作機構，包括香港中聯辦，在前方的中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室，在北京、深圳、香港，在我上面提到的多個環節上，無文本、有文本、人大常委會審議過程中，都是注重聽取各方面意見，特別是香港特別行政區有關方面的意見，行政長官、有關的主要官員、立法會主席、建制派代表人士、港區全國人大代表、港區全國政協委員和部分省級政協委員、法律界人士，還有社會各界，不限于法律界，經濟、教育、工商等各界人士的意見。這是這次法律草案審議形成過程中一個很重要的特點。

第三，全國人大常委會高度重視香港特別行政區維護國家安全法治建設的一項重要立法議程，包括人大會議和隨後全國人大常委會立法工作進程，根據《立法法》的有關規定調整工作安排，加快推進相關立法。全國人大常委會審議有關法律案，一般有三審的、兩審的、一審的，情況不同。按照《立法法》第30條規定，兩審後的有關法律案，如果各方面意見比較一致，可以提請表決。所以這次香港特別行政區維護國家安全法是經過十三屆全國人大常委會第19次會議、第20次會議，這兩次會議的審議，完成了這項立法。

一般的法律草案在一審之後，通過中國人大網法律草案公開徵求意見。按照《立法法》第37條規定，由委員長會議決定不公開的也是可以的。香港特別行政區維護國家安全的相關立法有它的特殊性和敏感性，綜合考慮各方面因素，委員長會議決定，這部法律沒有採取向社會全文公開法律草案徵詢社會各界意見的方式，而是採取通過多種渠道和形式來聽取、徵求有關方面的意見，特別是香港有關方面的意見，還有幾十家中央和國家有關機關、有關省、自治區、直轄市，以及臨近港澳的有關地區設區的市，通過內部徵求意見。此外，還有有關專家和學者的意見。所以在全國人大常委會審議的環節也是充分聽取各方面意見，包括全國人大常委會組成人員自身在審議和前後工作過程中方方面面的意見。所以這部法律凝聚了各方面的共識，體現了黨中央的精神，反映了全國各族人民包括香港同胞的意志和心願。從制定過程來看也是完全符合我國立法的法定程式。

這部法律之後還有一個工作，剛才也提到了，就是將新制定的法律列入香港基本法附件三，這也是全國人大決定和香港基本法都有規定和要求的。一個很重要的程式就是全國人大常委會在決定把有關法律列入附件三之前，要徵詢全國人大常委會香港基本法委員會和香港特別行政區政府的意見，這也是一個重要的渠道，聽取香港社會各界人士包括政府的意見，當然是在比較短的時間內完成，都是在6月30日之前完成。所以全國人大常委會的立法和有關決定都是嚴格按照我國的法定程式進行的。

塔斯社記者提問。

俄通塔斯社記者：最近一些國家發佈了社評稱，香港維護國家安全法是一種違反一國兩制原則的舉措，請問他們這個説法有道理嗎？那些國家還發出威脅，説未來中國一定會受到嚴重制裁，請問你們對此有何評論？

張曉明：首先要指出的是，香港國安法完全符合「一國兩制」方針，可以説它是把堅守「一國」原則和尊重「兩制」差異完美結合的一部法律。它的立法目的就是為了維護「一國兩制」，它的立法內容也沒有超出「一國兩制」的框架，它的立法效果現在就可以預見，肯定會使「一國兩制」實踐行得更穩、走得更遠。香港現在已經出現了一些偏離「一國兩制」正確軌道的現象，有些甚至挑戰了「一國兩制」的底線。這部法律一定程度上來説就是要糾偏，説得形象一點，就是要往「一國」的方向拉近一些。這麼做最終還是為了堅持和完善「一國兩制」，而不是要改變「一國兩制」。

我注意到，這兩天有的國家的政治人物公開説我們現在要在香港搞「一國一制」，如果我們要搞「一國一制」的話，這個事情就簡單了，我們完全可以把中華人民共和國刑法、刑事訴訟法、國家安全法等這些全國性法律直接適用於香港特別行政區，何必費這麼大周章為香港度身訂做制定一部國安法呢？這裡涉及的一個關鍵問題是對「一國兩制」方針的理解是不是全面準確。大家知道，中央一直強調要全面準確貫徹「一國兩制」方針，就是因為無論是香港還是國際上都有一些人把「一國兩制」的「經」給念歪了。每當中央依法行使某些權力的時候，西方都會有人出來指責説你們破壞了「一國兩制」，侵蝕了香港的高度自治。好像香港的事情中央什麼都不能管，反而他倒可以隨意指手畫腳。中央怎麼能夠對各種反中亂港勢力在香港肆無忌憚地從事分裂國家、危害國家安全的行為和活動坐視不理呢？世界上有任何一個國家會對危害自身安全的犯罪屢屢發生置之不理的嗎？！「一國兩制」是我們的國策，沒有任何人比我們更加珍惜「一國兩制」，也沒有任何其他人比我們更加了解「一國兩制」的真諦，也沒有誰比我們對「一國兩制」更有定義權和解釋權。

至於你剛才説到有的國家現在聲稱要對中方一些官員採取嚴厲制裁的措施，我覺得這是強盜邏輯，我們現在做的是在制定中華人民共和國的一個地方行政區域的維護國家安全的法律，這個關你什麼事情，這完全是我們的內政。我又沒有招你惹你，你憑什麼對我動粗？！香港人喜歡説兩句口頭語「有冇（沒有）搞錯？」「關你咩（什麼）事！」當然我們也不是嚇大的。中國人看別人臉色，仰人鼻息的時代已經一去不復返了。