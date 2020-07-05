港版國安法｜公安部：全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序

國務委員、公安部黨委書記兼部長趙克志昨日（4日）主持召開公安部黨委（擴大）會議。會議指出，要認真學習貫徹《香港國安法》，全力保障法律平穩落地、有效實施，全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序。

公安部會議要求，全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序。圖為7月3日，香港特區政府警務處副處長（國家安全）劉賜蕙（左）在行政長官林鄭月娥的監誓下宣誓就任。（中新社）

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會議指出，貫徹落實中共十九屆四中全會精神和十三屆全國人大三次會議精神，制定實施「香港國安法」，是「一國兩制」實踐中具有里程碑意義的一件大事，是香港回歸以來中央處理香港事務的重大舉措，對於全面準確貫徹「一國兩制」方針和香港基本法，維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠，具有重大現實意義和深遠歷史意義。

會議強調，要認真學習貫徹《香港國安法》，全力保障法律平穩落地、有效實施，全力支持配合駐港國家安全公署各項工作，全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，全力防範、制止和懲治極少數人危害國家安全的違法犯罪行為和活動，切實保障香港居民合法權益，堅決維護國家安全和香港長治久安，確保「一國兩制」事業行穩致遠。