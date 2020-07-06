【人事變動】公安部高層再調整　部長助理兼辦公廳主任聶福如離任

公安部高層人事再次出現變動，公安部黨委委員、部長助理兼辦公廳主任聶福如日前已離任。在不到兩個月內，公安部高層已出現三次人事變動。

7月5日，中國公安部官網「領導信息」再次更新，公安部黨委委員、部長助理兼辦公廳黨委書記、主任，一級警監警銜聶福如，已不在領導之列。這顯示，聶福如已離任，不再擔任該職務。

本港《星島日報》7月6日曾引述消息透露，聶福如離任後或調任中國國家安全部政治部主任，也有傳是司法部政治部主任，晉升為副部級。不過，中國官方目前並未通報聶福如的去向。

資料顯示，聶福如1966年9月生，江西新幹人，1988年12月加入中國共產黨，1987年7月參加工作，中央黨校黨的學說與黨的建設專業畢業，研究生學歷，法學博士學位。曾在中紀委工作多年。

2010年5月報道顯示，聶福如任中紀委六室副主任。2013年底中紀委派駐「全覆蓋」改革啟動之後，聶福如任中紀委駐公安部紀檢組副組長，之後出任公安部紀委副書記、監察局局長，公安部辦公廳主任、新聞發言人等職。2018年任公安部黨委委員、部長助理兼辦公廳黨委書記、主任，一級警監警銜。

公安部被視為是全國公安工作的最高領導機關和指揮機關，掌控全中國百萬公安民警。近期，高層人事連續調整，引起外界高度關注。

6月28日，公安部官網「領導信息」欄顯示，副部長級的黨委委員、反恐專員劉躍進已去職，但當局未通報其去職原因。

6月16日，公安部副部長孟慶豐被免職。官方同樣沒有說他去職的原因，但他已滿63周歲，已到副部級退休年齡。

公安部部長由國務委員趙克志兼任，目前其他領導層剩下六人：常務副部長王小洪、中紀委駐公安部紀檢組長孫新陽、副部長兼國家移民管理局局長許甘露、政治部主任劉釗、副部長林鋭、部長助理陳思源。