【內地洪災】黃山歙縣高考語文因暴雨延期　居民：與水庫洩水有關

內地南方地區暴雨持續，多個省市出現洪澇災害。洪災甚至影響到今日（7日）舉行的高考，在安徽黃山歙縣，因暴雨引發嚴重水浸，當地宣布將原定上午的語文考試延期。

安徽黃山歙縣因暴雨引發嚴重水浸。（微博）

黃山市政府今日（7日）上午宣布，歙縣上午高考語文考試取消，將延期進行，下午考試則正常進行。歙縣教育局局長汪天平表示，截至上午10點，該縣2000多名考生，目前只有500多名抵達考場。由於歙縣部分師生無法準時到達考場，故作出延期決定。另據黃山市教育局辦公室一位工作人員介紹，「各個考點內部都是正常的，考點外面的道路被淹。」

就考試時間問題，歙縣教育局稱，正和安徽省以及國家層面報告，時間暫未確定。如果時間確定，當地將統一發布。

部分家長及當地交警、消防等政府多部門需通過衝鋒舟、皮划艇、船隻等護送考生抵達考場。（安徽網）

政府以皮划艇、船隻等護送考生到考場

受持續暴雨影響和上游洪峰影響，安徽省黃山市歙縣境內多條河流水位上漲。據了解，歙縣城區處於四條河流匯集處，由於河水水位不斷升高，倒灌進城區，已導致城區多地積水嚴重。

上午5時，歙縣已啟動城區防洪Ⅱ級響應，目前進出歙縣城區的道路基本已交通中斷，由於部分高考考場道路被淹，積水較深，部分家長及當地交警、消防等政府多部門需通過衝鋒舟、皮划艇、船隻等護送考生抵達考場，當地相關部門已經採取應急措施。

《新京報》引述考生家屬汪先生表示，此次水情跟當地水庫洩水有關。近日，南方部分地區持續降雨，水庫無法承受。

黃山市中心城區最古老的明代石橋、國家級重點文物保護單位鎮海橋（屯溪老大橋）被山洪沖毀。（微博）

多條河流湖泊超警戒水位

安徽省近日面臨嚴重暴雨。據安徽省水利廳消息，7月4日以來，安徽大別山區南麓、沿江江南、皖南山區降暴雨、大暴雨，局地特大暴雨，平均雨量100至300毫米、局部達300至400毫米。受上游來水和強降雨影響，安徽省長江幹流大部分河段已超警戒並將全線超警戒水位，青弋江、水陽江、西河等19條河流和巢湖、菜子湖、南漪湖等5個湖泊超警戒水位，其中水陽江部分河段超保證水位，4座大型、22座中型、397座小型水庫超汛限水位。

受洪水影響，今日上午，黃山市中心城區最古老的明代石橋、國家級重點文物保護單位鎮海橋（屯溪老大橋）亦被山洪沖毀。資料顯示，鎮海橋始建於明嘉靖十五年（1536年）。相傳是隆阜財主戴時亮為嫁女兒獨資建造。清康熙初年水毀，由程子謙捐資670萬貫，費時兩年建成，通行17年又被水毀。程子謙再獨資復建，但橋未建成就去世，其子程岳，時任廣西清吏司、員外郎，為繼承父志，終於把橋建成。

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