【有片】貴州安順巴士衝進水庫至少21死　車上4名高考學生1死3傷

撰文：崔德興
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今天（7日）中午12時左右，在貴州安順，一輛據報載有多考高考學生的巴士，在撞穿道路護欄後，衝進旁邊的虹山水庫。
截至今日下午5時30分，共搜救出36人，其中21人死亡、15人受傷，傷員已全部轉往醫院救治。據悉，36人中有4人是應屆高考學生，1人死亡，3人正在接受治療。
目前公安部已派出工作組趕赴貴州安順，將指導調查處置工作。
救援人員正全力搜救。（微博）
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事發後貴州省應急廳黨委書記、廳長馮仕文亦帶隊前往事發地，調度各方力量全力組織開展救援。截至下午1時30分，貴州省消防救援總隊已調集19輛消防車，21艘橡皮艇，97名救援人員趕赴現場救援。
巴士已被打撈上岸，據官方通報，截至下午5時30分，共搜救出36人，其中21人死亡、15人受傷，傷員已全部轉往醫院救治。通報並提到，巴士從安順火車站出發，目的地是客車東站。巴士在途經虹山湖大壩中段時，「先放慢車速避開其他車輛後，突然左轉加速衝破石護欄墜入湖中」。監控畫面顯示，巴士在出事前，一直在馬路上低速壓線行駛，但約40秒後就突然加速左轉，橫穿馬路直衝入水庫。
貴州省委書記、省人大常委會主任孫志剛，省委副書記、省長諶貽琴對救援工作作出批示。孫志剛強調，要搶時間迅速救援，千方百計搜救落水人員，搶救傷員，查清車上乘載人數，查明事故原因，有序做好社會穩定工作。
受孫志剛委託，諶貽琴趕往現場一線指揮處置，到醫院看望慰問傷員，並對相關工作進行安排部署。