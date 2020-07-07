【有片】貴州安順巴士衝進水庫至少21死　車上4名高考學生1死3傷

今天（7日）中午12時左右，在貴州安順，一輛據報載有多考高考學生的巴士，在撞穿道路護欄後，衝進旁邊的虹山水庫。

截至今日下午5時30分，共搜救出36人，其中21人死亡、15人受傷，傷員已全部轉往醫院救治。據悉，36人中有4人是應屆高考學生，1人死亡，3人正在接受治療。

目前公安部已派出工作組趕赴貴州安順，將指導調查處置工作。