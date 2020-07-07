黃山歙縣嚴重內澇高考語數考試延期　官方否認傳言指水庫洩洪導致

內地南方地區暴雨持續，在安徽黃山歙縣暴雨引發嚴重城市洪澇，當地原定今天（7日）上午舉行的語文考試宣布延期，下午的數學科目考試隨後亦宣布延期。至於明天的綜合、外語科目考試，暫時仍然會正常舉行。

據內媒報道，7月7日凌晨，歙縣遭遇50年一遇的洪澇災害，縣城多處洪水上路、嚴重積水、道路受阻。截至上午9點，歙縣考區歙縣中學、歙縣二中2個高考考點大部分考生均未進入考點，高考無法正常開始。經研究並報教育部，歙縣考區原定7月7日語文、數學科目考試延期舉行，7月8日綜合、外語科目考試正常舉行。

另一方面，對於此前有傳言指嚴重城市洪澇與水庫洩洪有關，有內地傳媒向歙縣防汛抗旱指揮部求證，獲一名工作人員回覆指與水庫洩洪無關，「而是上游降雨量太大，已經超過水庫的調控能力，水從大壩上漫過去了。」報道指，工作人員未有透露相關水庫的名稱，而據黃山政府官網的資料顯示，歙縣共有24座水庫。工作人員又提到，除了上游的降雨量較大之外，歙縣位於4條江水匯合交匯處。由於上游所有支流的降雨量都比較大，以致發生50年一遇的洪澇。工作人員強調，歙縣的城市內澇主要由暴雨造成，不是因為水庫洩洪。

鄰近的宣城績溪縣，當地農業農村水利局河道管理站的工作人員亦向內地傳媒表明，近期沒有向歙縣洩洪。績溪縣雖然近幾天都有降雨，但當地水情還算穩定，暫時沒有出現洪澇災害。

（綜合報道）