【湖北黃梅山泥傾瀉】9名被埋村民救出8人　其中7人無生命跡象

內地南方多個省份因連日暴雨不斷引發災情，湖北黃岡市黃梅縣周三（8日）凌晨4時左右發生山泥傾瀉，有9名村民被埋。截至周四（9日）凌晨3時，當地已搜救出8名被困者，惟其中7人無生命跡象。

黃梅縣山泥傾瀉現場，救援人員搜救被埋村民。（掌上黃岡）

山村支部書記袁江旺說，受特大暴雨影響，袁山村3組突發山泥傾瀉，導致5戶9名民眾被埋。一位村民回憶，當天凌晨4時左右，她與丈夫被巨響驚醒，不久，聽到窗邊傳來敲擊聲，是村幹部通知村民緊急轉移，這時才知道發生了山泥傾瀉。

據內媒報道，現場的居民樓幾乎完全坍塌，救援人員用挖掘機和鐵鍬清理，搜救犬在廢墟上嗅探生命跡象。武警黃岡支隊黃梅縣中隊長羅勇超說，接到指令後，他們一行15名官兵，在凌晨5時就趕到了現場。當時路被泥石流阻斷，他們跑步到現場，由於挖掘機械暫時未能到達不了現場，只好用鐵鍬施工，用手搬開磚頭泥石。

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在現場參與救援的黃岡市消防救援支隊副隊長徐洪波表示，當日下午1時左右，救援人員利用生命探測儀探測到坍塌房屋下有被困人員，存在生命跡象，並聽到泥土裏傳來微弱的聲響，隨後用切割機開展救援，用了近3個小時將一名80歲婆婆救出。婆婆手部有骨折，被送到当地医院医治。據悉，救援人員已搜救出8名被埋村民，其中7人無生命跡象。

（黃岡日報）