【公安反腐】趙克志要求教育整頓後　廣東江門公安局長林春生落馬

全國公安機關周四（9日）剛剛在北京召開「堅持政治建警全面從嚴治警」教育整頓動員部署會議。就在會議結束後不久，廣東省紀委監委在周六（11日）通報，江門市副市長、公安局局長林春生涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。 在公安系統工作系統工作近40年的林春生，是教育整頓動員部署會議後，首個落馬的地級市公安系統一把手。

林春生是廣東惠來人，16歲時就到省政法干部學校公安專業學習，2年後再到省公安廳八處當辦事員，自此後一直在廣東省公安系統工作，至落馬時已有39年時間。近40年來，林春生歷任省公安廳刑偵局反黑緝毒處反黑科科長、刑偵局大要案件偵查處副處長、反恐怖行動工作處處長、刑偵局副局長、禁毒局政委（副廳級）等。林春生在2011年6月履新陽江市副市長、公安局局長，5年後轉任惠州市副市長、公安局局長。及至2018年12月，林春生調任江門市副市長、市公安局局長至今。

林春生落馬前辦過不少大案，其中就有2000年6月的東莞港商被綁架勒索1500萬元人民幣，時任省刑偵局大案處副處長林春生，在案發後立即趕到現場指揮。值得一提的是，林春生落馬前，已有數名曾經與其共事的官員被查，例如有江門市副市長的梁許贊及陽江市政府副市長李孟志。

而據公安部在官方網站上的公布，全國公安機關周四（9日）在北京召開「堅持政治建警全面從嚴治警」教育整頓動員部署會議。公安部部長趙克志在會上提到，要以部省市縣四級公安機關領導班子和領導幹部為重點，以自我革命的勇氣和整風的精神，在全國公安機關開展「堅持政治建警全面從嚴治警」教育整頓，著力解決思想不純、政治不純、組織不純、作風不純等突出問題，堅決清除害群之馬。教育整頓從本月開始，到明年年底結束。

（綜合報道）