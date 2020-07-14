當當奪權｜追回被李國慶搶走資料　當當網內部信件指運營恢復正常

內地圖書購物網站當當網的「奪權」風波似乎終能告一段落，就創辦人李國慶硬闖公司取走重要文件資料一事，網上流傳當當網的一封內部說明信件，指公章與銀行「U盾」等重要文件，已被政府相關部門追回並歸還，公司運營全面恢復正常。

李國慶闖入當當辦公室，爆鎖撬櫃拿走資料。（資料圖片）

事發在7月7日上午，據當當網此前在官方微博上的公告，李國慶當時帶領20多人，強行闖入當當網北京辦公區，撬開多處保險櫃，取走資料。李國慶一方則指，身為當當董事長李國慶，與董事、代理CEO、政府事務副總、人力資源副總、市場副總、財務法務副總等人，「依法（股東會決議，董事會決議，公司章程）接管當當並開始辦公」。

北京朝陽公安其後通報案情，指李國慶糾集他人，採取強力開鎖、限制他人人身自由等方式擾亂當當網的正常工作秩序，李某慶等4人被處以行政拘留。

至於當當網的內部說明信件就稱，李國慶等人被行政拘留後，被搶走的公章、銀行「U盾」等重要資料已於周一（13日）被相關部門追回並歸還予公司，目前公司運營全面恢復正常。信件又提到，絕不允許任何人破壞，將堅決拿起法律武器，並有充分的信心來捍衛每位「當當人」的合法權益，同時對於試圖破壞公司正常運營、威脅員工人身安全的人員和行為，將依法追究其法律責任。

4月26日，李國慶闖入當當網辦公室並搶走公章

值得一提是，李國慶在4月時亦曾「奪權」，但以失敗告終。在4月26日，李國慶闖入當當網辦公室，搶走數十枚公章、財務章，並在公告欄貼出《告當當全體員工書》，指已於4月24日召開臨時股東會，決議公司成立董事會，由李國慶、俞渝、陳立等擔任董事，選舉李國慶為董事長與總經理，俞渝不再擔任總經理。當當網隨即發聲明指已經報警，相關印章即日起作廢，並強調李國慶無權召開股東會。

（綜合報道）