新冠肺炎｜中國常駐聯合國代表：合力應對全球疫情危機是唯一選擇

中國常駐聯合國代表張軍周二（14日）在聯合國可持續發展高級別政治論壇部長級會議一般性辯論上發言，呼籲國際社會採取行動，實現共同發展。 張軍表示，百年未遇的嚴重疫情給人類經濟社會發展帶來劇烈衝擊，合力應對這場全球性危機是唯一選擇。他還說，面對複雜嚴峻形勢，實現共同發展從來沒有像今天這樣緊迫。

中國常駐聯合國代表張軍呼籲國際社會採取行動，實現共同發展。（資料圖片/新華社）

張軍呼籲各方以「可持續發展目標行動十年」開局之年為契機，加大行動力度，有效抗擊新冠疫情，推進可持續、包容性經濟復蘇和增長，加速落實2030年議程。

他認為，一要加強團結合作，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，反對一切形式的單邊主義和保護主義。二要堅持發展優先，重點落實減貧、消除饑餓、衛生、教育、就業、基礎設施建設等領域可持續發展目標。三要堅持開放包容，國際社會應積極構建開放型世界經濟，維護自由貿易和多邊貿易體制，保障全球產業鏈、供應鏈穩定。在疫情之下，各國應採取共同舉措，減免關稅，取消壁壘，暢通貿易。

四要聚焦共同發展，強化夥伴關係發達國家應切實兌現官方發展援助承諾，為發展中國家提供技術、能力建設等支持，支持其走符合本國國情的發展道路，實現自主發展。國際社會，特別是發達國家和多邊金融機構應在發展中國家普遍關注的減緩債務問題上採取更為有力行動。

中國宣布要在2020年打贏「脫貧攻堅戰」。（資料圖片）

張軍表示，中國將於2020年實現現行標準下農村貧困人口全部脫貧，全面建成小康社會，提前10年實現減貧可持續發展目標。面對疫情突然襲擊，中國不惜一切代價維護人民生命安全和身體健康，取得了抗擊疫情重大戰略成果。在疫情得到有效控制後，中國正積極開展復工復產，努力將疫情影響降到最低，推動如期實現減貧目標。中國經濟的穩定復蘇將繼續為世界經濟注入動力，為各國發展創造機遇。

張軍還說，中國積極開展國際抗疫合作，幫助各國有力應對疫情影響，加快復蘇進程。中方提出了一系列推進全球抗疫合作的建議和舉措，包括宣布在兩年內提供20億美元國際援助；將中國研發的新冠疫苗作為全球公共產品；積極落實二十國集團成員「暫緩最貧困國家債務償付倡議」，免除有關非洲國家截至2020年年底到期對華無息貸款債務等，以實際行動展示負責任、建設性作用。

（新華社）