美國太平洋艦隊7月14日在其官網上發佈消息稱,美國海軍「阿利·伯克」級(Arleigh Burke class)驅逐艦「拉爾夫·約翰遜」號(USS Ralph Johnson)當天在南沙群島海域開展航行活動。美國太平洋艦隊還在通吿中聲稱,「通過此次無害通行行動,維護了合法使用海洋的權利和自由」。

據稱,「拉爾夫·約翰遜」當天進入了南沙群島華陽島和永暑島12海里海域,而這兩座島嶼是中國數年前在南沙群島人工吹填的產物,島上被指部署有軍事設施。

在美國海軍開展此次行動前一天,美國國務院在一則題為《美國就南中國海海洋權利主張的立場》(U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea)的聲明中,宣布正式反對中國在南海的一系列領土主張,稱中國在南海的領土聲索「完全不合法」。

對此,中國駐美使館立即發聲回應,稱「中方在南海問題上的立場和主張是一貫的、明確的。中方堅決維護中國在南海的領土主權和海洋權益,堅持與有關直接當事方通過談判協商和平解決爭議,堅持通過規則機制管控分歧。」