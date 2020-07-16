美機頻繁現身中國近海　中國專家：美蒐集中國艦機數據，非常危險

中美近期南海角力升級，繼7月13日美國飛機對中國廣東省進行抵近偵察後，美國空軍E—8C偵察機於15日再次現身南海上空，並朝着廣東省方向飛行。 中國軍事專家指美軍機三天兩度抵近中國近海，蒐集中國方面軍艦及飛機數據，透露危險信號。

官媒《環球時報》7月15日引述大陸軍事專家李傑指，美軍派出不同型號軍機是有一定分工的，有的是側重於圖像蒐集，有的是針對信息，也有是針對水下、水面或者空中目標。

2020年7月8日，中國研究機構北京大學海洋戰略研究中心發佈美國軍機靠近廣東沿岸偵察衛星圖。（Twitter@SCS Probing Initiative）

他稱，美軍掌握到電子信息和各種數據後，會對它們進行分析，將來只要中國大陸艦機出動，美軍方就能第一時間判斷出是什麼型號的艦機，然後就可以有針對性地採取行動，掌握行動的動向，這是非常危險的。

有分析認為，眼下正值台軍進行「漢光」演習，美軍派遣偵察機對大陸沿海城市進行抵近偵察的目的在於，趁着解放軍偵察台軍演習動態時，蒐集中方包括雷達在內的各型裝備信息。李傑表示，這確實可能是美軍的一個重要考量。

據《環球網》，與此前美軍以前派出的對中國實施抵近偵察的P-8A反潛巡邏機、RC-135偵察機不同的是，E—8C「聯合星」是一款空地監視飛機。

該機型全稱為「聯合監視目標攻擊雷達系統」（Joint STARS），搭載美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的「中樞神經」。該機可在防區外對地面目標進行探測、識別、分類，並實時將數據傳遞給後方指揮所。該機重點在於監視和研製對手的地面雷達系統，此番前來意在蒐集地面雷達系統數據，並可能進行電磁壓制。