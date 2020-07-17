中國駐洛杉磯總領館：3中國公民在美感染「球孢子菌病」　2人病故

中國駐洛杉磯總領事館周三（15日）在網站發布預警稱，近期連續接到3宗中國公民患山谷熱疾病的報告，3人均為在鳳凰城地區的年輕人，其中2人病故，1人正在接受治療。 領館並提醒領區內，特別是亞利桑那州、南加州、新墨西哥州地區中國公民主動了解、積極預防、及時治療山谷熱。

領館引用美疾病控制與預防中心的資料介紹，山谷熱（或溪谷熱）學名「球孢子菌病」（Coccidioidomycosis），俗稱Valley Fever，是由球孢子菌引起的一種疾病。由於人畜活動或天氣原因等，當彌漫在空氣中的球孢子菌被人吸入肺部後，就可能發展為山谷熱。吸入球孢子菌是最常見的感染渠道，在極個別情況下，也有通過器官移植、傷口感染、從帶菌的物體上感染的情況。

據介紹，全美每年約有1萬宗山谷熱病例，其中的大部分在亞利桑那州和加州。（美國疾病管制與預防中心CDC）

據悉，多數接觸球孢子菌人員並不會出現任何症狀，其他人員通常會在吸入球孢子菌後1-3周出現與感冒相似的山谷熱症狀，而大多會在幾周或數月內恢復。約5-10%的患者可能發展為肺部重症或慢性病，約1%的患者病情可能從肺部發展到其他器官或中樞神經系統等。

山谷熱症狀主要表現為：疲勞乏力、咳嗽、發燒、呼吸短促、頭痛、盜汗、肌肉或關節疼痛，上身或雙腿皮疹等。個別情況下，山谷熱的症狀可能表現為輕微，周期性發作的乏力、乾咳和低燒，當致病球孢子菌持續幾個月入侵體內器官後，最終會在短時間內，引發劇烈的感染性休克和多器官快速衰竭。

資料稱，美國西南部、墨西哥部分地區、中南美洲部分地區土壤中有球孢子菌存活。雖然山谷熱不在人與人之間傳播，且到上述地區旅行而感染山谷熱的風險並不高，但任何人，無論長幼，都可能罹患山谷熱。60歲以上人員、免疫力下降者、孕婦、糖尿病患者等更易患山谷熱。全美每年約有1萬宗山谷熱病例，其中的大部分在亞利桑那州和加州。

由於山谷熱很難預防，建議易感染人群在上述高發地區，應盡量避免長時間暴露在塵土環境中，並可採取以下常規措施防範：避開建築現場或挖掘現場等灰塵多的地點；如果無法避開，則要配戴N95口罩；在揚塵天氣，應關閉門窗並留在室內；避免從事園藝、挖土等與塵土接觸的活動；在室內使用空氣過濾設備；用肥皂和水徹底清潔皮膚傷口；遵醫囑服用預防性抗真菌藥物。

據介紹，目前尚無山谷熱疫苗或特效藥。山谷熱初期症狀不明顯，被誤判、誤診幾率較高，如未及時確診、救治並控制病情，病情可能急劇惡化，或可出現生命危險。領館提醒，切勿諱疾忌醫，如類似感冒症狀持續一周或數周，建議及時就診。

（中國駐洛杉磯總領館）