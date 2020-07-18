內地洪災｜湖北恩施部分城區被淹：全城交通管制　有路段積水數米

內地南方地區暴雨持續，水利部長江水利委員會水文局17日通報指，受強降雨影響，長江今年第2號洪水已經在長江上游形成。長江流域各省市防洪形勢嚴峻。 17日，湖北恩施市普降特大暴雨，導致該市清江（清江是長江支流）流域河水猛漲，城區部分街道被漫堤河水淹沒，多個路段積水嚴重，有的路段甚至積水達到數米之深。此外，許多市民被困，消防緊急展開救援。

據湖北恩施市委宣傳部消息，至17日16:30時，恩施水位站流量超過3800m³/s，水位超過418.9m。恩施市水利防分指揮部決定7月17日16:30時恩施市城市防洪應急回應由II級提升為I級。

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恩施市公安局則在同日發佈公告稱，為保障防洪搶險應急救援工作順利進行，恩施市入城通道全部實施臨時交通管制，請各類社會車輛提前繞行，不要前往恩施城區。

17日下午，流經恩施的清江水位暴漲，部分地段積水嚴重，沿街商鋪一樓被洪水淹沒，大量民眾被困，當地消防救援部門優先把救援力量投放到災情最嚴重地區，組成救援分隊，駕駛橡皮艇挨家挨戶搜救，採取背、抱、扶等方式將群眾轉移至安全區域。據新華社消息，截止17日下午5時，當地已轉移群眾28793人。