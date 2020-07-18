被舉報作品暗藏「光復香港」摩斯電碼　雷亞遊戲音樂總監離職

近日有大陸網民發現，台灣電子遊戲公司雷亞遊戲的音樂總監Ice在2020年3月在私人SoundCloud發布的作品及網址暗藏摩斯電碼，經轉譯發現，該電碼含有「香港人加油，光復香港，時代革命」等訊息。 此事引起關注，許多大陸網民大感不滿，有人揚言抵制雷亞。 目前，Ice已經在Facebook宣布離職。此外，雷亞遊戲所開發的音樂遊戲《Cytus II》也已經在大陸下架。

據了解，涉事曲目是一首Ice與其他人合作的曲目，名稱為《Telegraph : 1344 7609 2575》，意即《電報：安魂曲》，其網址若以電碼翻譯，即為「香港人加油」。

有大陸網民進一步發現，整首曲子曲內還含有「光復香港、時代革命」的摩斯電碼訊息。

此事在網上被揭發後，引起大陸許多網民關注，已經有許多大陸玩家醞釀退款，更揚言抵制雷亞。據悉，目前該作品已經移除。

Ice據稱為香港人，他強調該作品屬於他的私人活動與雷亞無關，決定離職，自行切割。

Ice表示自己已經決定離職。（Facebook）

雷亞遊戲所開發的音樂遊戲《Cytus II》的大陸代理商龍淵網路在稍早公告，將暫時下架遊戲，待整頓後再重新上架。

他們強調，此事龍淵與雷亞都不知情，該曲目為私人發布，也未收錄至遊戲當中。除了即刻解職外，日後也將停止與Ice的一切合作，並追究其造成的負面損失。