【新冠肺炎】張文宏：全球疫情高峰還未到　控制或需2年時間左右

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，全球疫情高峰尚未到來，控制疫情基本上需要兩年左右時間。

張文宏認為，全球疫情高峰尚未到來。（中新社）

張文宏在復旦大學管理學院的網上公開課上表示，原本業界預測這次疫情是否像非典型肺炎（SARS）一樣，到夏天以後會有一個低潮。但目前看來，疫情還是處在持續的傳播過程，所以世界上的疫情高峰到現在為止沒有到來。「沒有高峰你就永遠不知道它的低谷在哪裡，它還沒有形成一個折點。」

他指出，從全球來講，疫情的第二個特點是不均勻性，這意味著世界之間是不平衡的，不平衡的不同地區之間如何進行溝通，這會成為一個大的問題。

張文宏亦認為，全球化不是這次疫情擴散的主要原因，「你不一定是一批人過來，哪怕有一個人進來，這一個人作為一個種子，他會不斷地開始復制，複製是以指數級複製的，所以跟全球化本身來講意義就不大了，因為哪怕沒有全球化，但是也不能杜絕在各個大洲之間人員的交流、貨物的交流。」

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（資料圖片）

張文宏分析道，按照病毒傳播鏈，現在很難停下來。但一般來說，疫情持續流行兩年就能穩定下來。「大多數城市裡的人獲得了一個接近群體免疫的水平，它的流行力就下來了。而在農村，因為大家本來就是比較疏遠的，所以這個流行病就下來了。」

他續指，就全球來講，病毒可能會無休止的存在，但是這個疫情最終會得到控制，控制基本上也就是兩年左右，其流行率一定會下降。而且就算疫情不結束，疫苗很快就會被研發出來。