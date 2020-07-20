【新冠肺炎】新疆新增47宗確診　官方闢謠由哈薩克斯坦入境者引起

內地新冠肺炎疫情反覆，新疆149日無新增病例紀錄被打破，至周日（19日）為止連日新增多達47宗確診病例，主要在烏魯木齊市，僅1宗來自喀什地區。 近日，內地網上流傳此次烏魯木齊新冠疫情是由某女從哈薩克斯坦入境未經核酸檢測和隔離措施而引起。烏魯木齊市疫情指揮部今天指出，據公安機關調查，以上信息為謠言，無任何依據。公安機關已對發布謠言的違法人員金某某（女）依法處理。

在新疆，大批民眾排隊接受檢測。（微博）

烏魯木齊市疫情指揮部表示經有關部門核查及疾控部門流行病學調查分析，未發現此次烏魯木齊新發疫情首例指證病例在發病前有過境外旅居史。目前疾控部門正在對此次新發疫情的病毒進行基因測序，對相關人員行動軌跡進行完善，對流調數據庫信息進行補充，進一步查找感染來源。

烏魯木齊市疾控中心主任芮寶玲在7月18日下午的疫情發布會上稱，綜合流行病學調查和實驗室檢測結果，本輪疫情主要與7月初一場聚集性活動有關，疫情發展較快，確診及無症狀感染者主要集中在天山區，所有出席者現正接受隔離。她表示，雖然確診病例和無症狀感染者人數增加，但全部來自接受隔離和醫學觀察人員，毋須過度恐慌，且目前確診病例均為普通型和輕型。

7月19日，新疆烏魯木齊市天山區康泰苑社區，醫護人員為該社區2000多居民進行免費核酸檢測。（中新社）

對此，內地自媒體「八點健聞」報道稱，上述活動或為7月5日烏魯木齊市天山區二道橋商圈附近舉辦的一場婚禮，但零號病人至今未找到。有市民表示，7月5日，幾位同事參加這場婚禮後，7月11日被隔離。另有市民表示，她的朋友在7月4日到10日之間參加了一場高中同學的婚禮，出席那場婚禮的所有人士都被隔離，而本輪疫情首宗個案的24歲女子也參加了同一場婚禮。這名在天山區中泉廣場工作的女子，本月10日因咽喉痛被送到定點醫院，4天後有發燒、頭痛等症狀，本月15日核酸檢測為陽性，即檢出病毒。

據新疆衛健委今日（20日）通報，7月19日0至24時，新疆報告新增確診病例17宗，其中烏魯木齊市16宗、喀什地區1宗（為烏魯木齊市輸入病例）；新增無症狀感染者9宗，均在烏魯木齊市。這也是此波新疆本土疫情首度蔓延至烏魯木齊市以外。通報還指出，新疆現有無症狀感染者50宗，均在烏魯木齊市。

7月17日，烏魯木齊，義工為小區隔離住戶送貨上門。（資料圖片）

報道指，面對突如其來的疫情，新疆政府採取類似年初武漢「封城」的措施，烏魯木齊全市已進入疫情防控戰時狀態，停辦各類聚集性活動，對社區實行封閉式管理，同時動員全市居民非必要不離烏，對確需離烏人員進行核酸檢測，嚴防疫情輸出；全市的超市、公共交通進入嚴格管制狀態；對兩周內去過烏魯木齊人員進行免費核酸檢測。

（綜合報道）