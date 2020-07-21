【新冠肺炎】刺針論文：國產新冠肺炎疫苗2期臨床試驗結果安全

中國醫學研究團隊20日在國際學術期刊《刺針》（The Lancet，大陸譯作「柳葉刀」）雜誌發表論文說，他們對一種新冠病毒疫苗開展了2期臨床試驗，結果顯示這種疫苗是安全的，並能誘導人體產生免疫應答。

研究人員在論文中指出，必須強調的是，前述臨床試驗的受試者在接種疫苗後，都沒有被刻意暴露在感染新冠病毒的危險中，目前尚無法確定該疫苗是否能有效預防新冠病毒感染，而需要進行三期臨床試驗來回答這一問題。此外，前述試驗僅追蹤受試者28天，因此，尚無該疫苗誘導的免疫力持久性數據。

人類當前面臨新冠肺炎大流行的現實，疫苗或許是能徹底終結疫情的唯一手段。（新華社）

前述二期臨床試驗的主要目的是，評估疫苗的免疫原性和安全性，併為三期臨床試驗確定最合適的疫苗劑量提供依據。

前述試驗4月份在武漢進行。508名受試者參與其中。其中，13％受試者的年齡在55歲以上。61％受試者的年齡在18歲至44歲之間，26％受試者的年齡在45歲至54歲之間。

253名受試者接受了高劑量的疫苗，126人接受了安慰劑，沒打疫苗。試驗結果顯示，接種前述疫苗的高劑量組的95％的受試者，和低劑量組91％的受試者，在接種疫苗後第28天時，均誘發了T細胞免疫反應或抗體免疫反應。

今年年初，陳薇院士出征武漢一線前在注射提高免疫力的藥物。（網絡圖片）

此外，接種後第28天，高劑量組96％的受試者和低劑量組97％的受試者，均出現了結合抗體免疫應答；而中和抗體免疫應答的受試者比例分別是59％和47%。

在不良反應方面，注射疫苗後28天內，高劑量組出現三級嚴重不良反應的受試者一共24人，佔比9%；低劑量組一人；安慰劑組兩人；其主要症狀是發熱。大部分受試者出現的不良反應是輕微或中度的，比如發熱、疲勞和注射部位疼痛。高劑量組72％的受試者出現了上述症狀，低劑量組的比例是74％，安慰劑組的比例是37％ 。

與一期臨床試驗相比，二期試驗的受試者更廣泛，包括了55歲以上人群。研究人員指出，與年輕人群相比，年齡較大的受試者對該疫苗的耐受性較好，但免疫反應水平相對低。

陳薇表示，一旦感染新冠病毒，老年人將面臨嚴重疾病甚至死亡的高風險。因此，老年人是新冠肺炎疫苗的重要目標人群。但可能需要增加疫苗劑量，以在該人群中誘發更強的免疫反應。相關研究正在進行中。

「目前該疫苗正在進行三期試驗。」 江蘇省疾病預防控制中心副主任朱鳳才表示，與一期臨床試驗相比，二期臨床試驗提供了該疫苗在大規模人群中的安全性和免疫原性證據。這是評估候選疫苗的重要步驟。

（澎湃新聞）