【人事變動】李幹傑轉正山東省長　「最年輕」省長仕途受矚

撰文：蘇子牧
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7月21日上午，山東省十三屆人大四次會議舉行第二次全體會，選舉李幹傑為山東省長。
李幹傑此前任職生態環境部黨組書記、部長，於今年4月調任山東省委副書記、代省長。
資料顯示，李幹傑生於1964年11月，1981年進入清華大學學習，1989年清華大學碩士畢業後進入中國國家核安全局工作，後歷任中國國家環境保護總局核安全司司長兼核安全中心主任等職。
2018年3月19日，十三屆中國人大一次會議上，時任生態環境部部長李幹傑接受採訪。（資料圖片/新華社）
2006年，李幹傑出任中國國家環境保護總局副局長、中國國家核安全局局長。2008年，李幹傑任環境保護部副部長，並繼續兼任中國國家核安全局局長，擔任該職10年。
2016年，李幹傑調任河北省委副書記，一年後重回環保部，任環保部部長、黨組書記，2018年機構改革新組建生態環境部，李幹傑成為生態環境部首任部長。
值得注意的是，在李幹傑出任山東省省長之前，中國最年輕的省長是江蘇省省長吳政隆，據官方資料顯示，吳政隆生於1964年11月，與李幹傑同齡，兩人同年同月出生。
此前3月，時任山東省委副書記、省長龔正南下上海，接替調任湖北省委書記的應勇，出任上海市委副書記、市政府黨組書記、代市長。