路透社：美起訴兩中國駭客　指其盜取新冠肺炎疫苗機密

據路透社消息，美國司法部在7月21日發佈一份起訴書，起訴書指，兩名中國駭客，34歲的李曉宇（Li Xiaoyu，音譯）與33歲的董家智（Dong Jiazhi，音譯）盜竊了高科技公司的大量數據，並企圖盜竊新冠肺炎疫苗機密。 據稱，這兩人目前並未被捕，消息稱他們可能在中國。

這份有11項罪名的起訴書指控李曉宇和董家志從10多年前就開始對世界各地的電腦進行駭客攻擊，並盜取了大量的商業秘密以及其他數據。

他們被控對美國、澳洲、比利時、德國、日本、立陶宛、荷蘭、西班牙、韓國、瑞典和英國的高科技公司發起駭客攻擊。

兩名中國駭客被控企圖盜竊新冠肺炎疫苗機密。（網絡圖片）

最近，這兩名被吿測試了開發新冠肺炎疫苗、測試技術和治療方法的公司的計算機網絡中是否存在漏洞。

美國司法部指，兩名被吿近來瞄準位於馬里蘭、馬薩諸塞州及加州、正研製新冠肺炎疫苗、藥品與檢測技術的多家企業。

起訴書指兩人屬中國國安部門

起訴書稱，李曉宇和董家智曾是中國成都一所電氣工程學院的同學，受僱於中國國家安全部，隸屬廣東的國安部門。

他們利用自己接受過的技術培訓來攻擊世界各國的電腦設備歷時超過十年，盜竊貿易機密、武器設計、軍事系統及其他信息，造成「數以億計美元」的損失。

美國司法部負責國家安全事務的約翰·德默斯（John Demers）表示：「這兩名中國駭客正在與中國國家安全部門合作。」（網絡圖片）

美國聯邦調查局副局長鮑迪奇（David Bowdich）說：「起訴顯示，中國的國家安全部及其代理人如果繼續採取惡意的網絡戰術以竊取他們無法創造的內容或使他們不願聽到的聲音保持沉默，他們將面臨嚴重後果。」

法新社指，美國司法部負責國家安全事務的約翰·德默斯（John Demers）表示：「這兩名中國駭客正在與中國國家安全部門合作。」他在新聞發佈會上補充說：「他們從事網絡間諜活動部分是為了自己的利益，但他們非常願意幫助自己的國家——中國。」

據德默斯表示，除了對包括澳洲，英國，德國和比利時在內的十二個西方國家的企業發動網絡攻擊外，這兩名中國人還針對「非政府組織，宗教團體和在美國及中國和香港的民主人士和人權活動家進行網絡間諜活動」。

根據起訴書，李曉宇和董家智兩人曾向中國當局提供一名與達賴喇嘛辦公室有聯繫的中國異議人士的電郵密碼，一些香港運動人士的電郵密碼也被他們披露給中國政府。

美國司法部的起訴書對中國駭客的控罪包括竊取商業機密及電匯欺詐串謀。聯邦檢察官指，駭客不僅將竊取的機密圖利，還知道對中國政府有重大利益和價值。

據稱，這兩人尚未被捕，很可能藏身於中國。