崔天凱：美「攻擊」中國是因經濟社會矛盾的疊加和積累爆發

央視《新聞1+1》主持人白岩松21日晚連線中國駐美國大使崔天凱就中美關係展開了相關對話。 崔天凱表示，美近來對中國全方位「攻擊」，是因經濟社會矛盾的疊加和積累爆發。他談及中美兩國是否會走向冷戰問題時候指出，中美爭執激烈的問題上，很明顯是美國在企圖干涉中國的內政；但中國在維護國家安全同時，也尋求與美國在平等與相互尊重的基礎上，建立更加穩定的、更加強勁的雙邊關係。

崔天凱表示，2021年是美前國務卿基辛格（Henry Kissinger）當年秘密訪華50周年，這幾十年中美關係發展應該說給兩國都帶來了巨大的利益，兩國老百姓都得到了實實在在的好處，這是已經被歷史證明的事實，這是不需要去辯論的。

崔天凱接受白岩松的採訪。（網絡圖片）

至於下一步在新的形勢下，中美關係怎麼走，崔天凱稱，中美之間更需要加強合作、管控分歧，因為兩國之間有那麼多密切的聯繫，而且作為兩個大國，對世界的未來也承擔着很多共同的責任，有責任跟其他國家一起去努力構建一個人類命運共同體。

白岩松還提問稱，如何看待近幾個月，美國對中國的「攻擊」到了不可思議的地步？

崔天凱對此表示，「我覺得這其中包含多方面的因素，國內競選是一個因素，另外經過21世紀頭20年的發展，從一開始的911恐怖主義襲擊，到後來的金融危機，再到現在的全球疫情，經過這幾個重大考驗，應該說整個國際社會，各個國家國內的治理和整個世界上全球治理都面臨很多新的挑戰，美國也不例外。有很多情況實際上是美國國內發展到一定階段，經濟社會矛盾的疊加和積累的爆發，應該說這也是一個很大的因素。」

有人就會擔心中美關係會不會走向冷戰，是不是甚至有熱戰的空間。對此，崔天凱說，美國人和我們糾纏的許多問題，其實不是中國的領土就是在中國的家門口，「難道你們非要把中國所有的省市自治區都變成中美關係之間的問題嗎？」他說，現在情況就很明顯，是美國在企圖干涉中國內政，干涉中國的主權領土完整和國家統一的進程，並不是這個在挑戰美國。崔天凱說，中國必須維護我們國家的主權安全和發展利益，這是天經地義的，同時中國也尋求與美國在平等與相互尊重的基礎上，建立一個更加穩定的、更加強勁的雙邊關係，以協調、合作、穩定為基調的關係，這也是中國始終堅持的目標。